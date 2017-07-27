﻿أطفال أتراك يبدعون في تقديم عروض فنية في العاصمة المغربية

الرباط – الأناضول: قدم أطفال أتراك، عروضا فنية وتراثية، في العاصمة المغربية الرباط، ضمن فعاليات الدورة الـ11 للمهرجان الدولي «أطفال السلام»، التي انطلقت الإثنين الماضي.

وأدى الأطفال بلباسهم التقليدي التركي، مساء الأربعاء، رقصات فولكلورية، على مسرح محمد الخامس في الرباط .

وأبدعت فرقة «أطفال الشمال» التركية، في تقديم رقصات، نالت إعجاب الحاضرين، عكست تراث شمال تركيا.

كما قدم أطفال آخرون من دول أخرى رقصات وعروضا فنية، تجاوب معها الجمـهور الحاضـر.

وقال أنصار فرات، مدير المركز الثقافي التركي «يونس أمره»، إن «السلم والسلام أكثر شيء تحتاجه البشرية الآن، والعروض والأنشطة التي يتم تقديمها من طرف الأطفال رسالة سلام، خصوصا أنهم رمز السلام».

وأكد فرات على ضرورة نشر ثقافة السلم والسلام للأطفال لـ «أنهم المستقبل»، حسب تعبيره.

وانطلقت الإثنين، في مدينة سلا (قرب الرباط)، فعاليات الدورة الـ11 للمهرجان الدولي «أطفال السلام»، بمشاركة 700 طفل ينتمون إلى 30 بلدًا، من بينها تركيا، فلسطين، مصر، الغابون، غينيا كوناكري، نيجيريا، كوت ديفوار، مالي، طاجيكستان السنغال، والصين.

ويسعى المهرجان، الذي تنظمه جمعية أبي رقراق (غير حكومية)، ليكون «فضاءً للتعايش والتسامح والحوار والسلم تنصهر فيه الاختلافات اللغوية والإثنية».

ويتضمن برنامج المهرجان (يستمر حتى 31 يوليو/تموز الجاري)، الذي تحل روسيا ضيفة شرف عليه، تنظيم عدة حفلات وأمسيات وعروض تحييـها الوفود المشـاركة.