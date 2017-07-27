﻿7 إيطاليين استدرجوا نيجيريات بالشعوذة لإحتراف الدعارة

روما ـ د ب أ: ذكرت الشرطة الإيطالية الخميس في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه قد تم في مدينة نورو في جزيرة سردينيا، إلقاء القبض على سبعة أشخاص قاموا باستدراج نساء نيجيريات إلى إيطاليا من خلال طقوس الشعوذة والسحر /الفودو/ ثم أجبروهن على احتراف الدعارة هناك.

ونقلت وكالتا (أنسا) و«أدنكرونوس» الإيطاليتان للأنباء، عن بيان للشرطة القول، إن تجار الجنس يمارسون طقوس السحر مع النساء لجعلهن يقسمن على إعادة تكاليف الرحلة إلى أوروبا، وتحذيرهن من أن أقاربهن سيموتون إذا لم يفعلن ذلك.

وبمجرد الوصــــول إلى إيطاليا، يساعد المجرمون النساء على الهرب من مراكز إيواء المهاجــــرين، ثم يقـــومون بنقلهن إلى مدينة تورينو في شمال غرب البلاد، حيث يتم إخبارهن بأن الدعارة هي السبيل الوحيد لتسديد ديونهن.

وقالت الشرطة إن بعض النساء طُلب منهن دفع ما يصل إلى 30 ألف يورو (35200 دولار).

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أصدرت الاسبوع الماضي تقريراً جاء فيه أن ثلاثة أرباع حوالى 11 ألف امرأة نيجيرية وصلن إلى إيطاليا العام الماضي، ربما تم نقلهن إلى هناك على أيدي تجار الجنس.

وأضافت المنظمة الأممية أن من الصعب وضع تقديرات دقيقة، لأن أغلب ضحايا تجارة الجنس يخشون التحدث وطلب المساعدة بسبب الشعور بالعار أواستسلامهن للتجار الذين يرافقونهن في قوارب الهجرة، أو أنهم يخشون انتقام أقاربهم .