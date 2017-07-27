﻿تراجع خصوبة الرجال في البلدان الغربية

باريس ـ أ ف ب: سجل متوسط أعداد الحيوانات المنوية لدى الرجال في البلدان الغربية تراجعاً إلى النصف في أربعين عاماً، حسب دراسة حديثة قد تثير نتائجها قلقاً بشأن الخصوبة لدى الرجال.

وأظهرت هذه الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «هيومن ريبروداكشن أبدايت» المتخصصة أن تركيز الحيوانات المنوية تراجع بين سنتي 1973 و2011 من 99 مليوناً في مللتر السائل المنوي في المعدل إلى 47 مليوناً.

غير أن هذا المستوى يبقى ضمن النطاق «الطبيعي» المحدد من منظمة الصحة العالمية بين 15 مليون حيوان منوي في المللتر و200 مليون. كما أن تركيزاً أدنى من 15 مليوناً ليس بالضرورة مرادفاً للعقم.

واســــــتعرض معدو هذا البحث العلمي 185 دراسة أجريت في الموضوع بين ســــنتي 1973 و2011 تتناول 43 ألف رجل في امريكا الشمالية وأوروبا واستراليا ونيوزيلندا.

في المقابل لم يسجل الباحثون تراجعا لافتا في أمريكا الجنوبية وآسيا وافريقيا، وهي مناطق أجريت فيها دراسات أقل بكثير في هذا الموضوع.

وبالإضافة إلى الأثر على الخصوبة، يُربط تراجع أعداد الحيوانات المنوية أيضا بمشكلات صحية أخرى قد تكون ناجمة عن عوامل بيئية مثل التعرض للمبيدات الحشرية والضغط النفسي والتبغ واعتماد نظام غذائي غير متوازن ايضا.