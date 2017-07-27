“يا قدس″ تخطف قلوب الجماهير بمهرجان “جرش” الأردني

جرش ـ (الأناضول) : ما أن صدح المطرب اللبناني راغب علامة، بكلمات أغنية “يا قدس″، لمواطنته فيروز، مساء الخميس، إلا وشهد مسرح “مهرجان جرش الأردني للثقافة والفنون” بدورته 32، تفاعلا كبيرا مع الأغنية.

وأطلّ “علامة” على جمهوره دون مقدمات تسبق دخول المطرب خشبة المسرح الجنوبي بمدينة “جرش” شمالي الأردن، مُلتزما بموعد بدء حفلته الغنائية وهي التاسعة مساءً بتوقيت الأردن (18:00 ت.غ)، بحسب مراسل الأناضول.

ورغم الحضور الجماهيري الذي وصف بـ”الضعيف” مقارنة بما اعتاد عليه المسرح الجنوبي للمهرجان والذي كان أغلبه من العنصر النسائي، إلا أنه تفاعل مع المطرب اللبناني خلال أدائه مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة، لا سيما أغنية “يا قدس″، حيث حيا فلسطين وأهلها، طالباً من جمهوره أن يقف تحية للقدس والمسجد الأقصى.

ويتزامن حفل اليوم مع تصاعد الأحداث مجددا بمدينة القدس، حيث اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الخميس، باحات المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين المعتكفين فيه منذ عصر اليوم، حسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

وكان رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، قد أوقد الخميس الماضي، شعلة الدورة 32 لمهرجان “جرش” للثقافة والفنون، مانحًا بذلك إشارة انطلاق فعالياته لهذا العام.

ويشارك في الدورة الحالية للمهرجان، العديد من الفنانين العرب والأردنيين، بينهم وائل كفوري، ونانسي عجرم، وهاني شاكر، وريهام عبدالحكيم، ووليد توفيق، وبرواس حسين، وراغب علامة، وفارس كرم، وديانا كرزون، ونوال الزغبي.

و”جرش” مهرجان فني ثقافي رسمي يقام في يوليو/تموز من كل عام، بالمدينة القديمة “الرومانية” في جرش شمالي الأردن، وترعاه وزارة الثقافة الأردنية، ويستخدم المدينة الأثرية كموقع لفعالياته الفنية والثقافية.

ويتميّز المهرجان بالعروض الفلكلورية الراقصة التي تؤديها فرق محلية وعالمية، ورقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والشعرية، إضافة للمسرحيات وعروض الأوبرا، وأمسيات غنائية لمغنيين أردنيين وعرب.

كما يقام على هامشه معرض لبيع المصنوعات اليدوية التقليدية.