التحالف العربي يقول إنه اعترض صاروخا لـ “الحوثيين” في اتجاه مكة

صنعاء ـ(الأناضول): أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض دفاعاته الجوية، مساء الخميس، صاروخًا باليستيًا أطلقته جماعة “انصار الله” (الحوثيون) اليمنية، باتجاه منطقة مكة المكرمة.

وصف التحالف العربي العملية بـ”المحاولة اليائسة لإفساد موسم الحج”.

وأوضحت قيادة التحالف في بيان، نشرته وكالة “واس″ الرسمية، أن الاعتراض تم فوق منطقة “الواصلية” بمحافظة الطائف، على بعد 69 كيلومترًا من مدينة مكة، دون وقوع أي أضرار.

ولفت التحالف، “أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية، يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة (غربي اليمن)، وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع″.

وأشار إلى أن “تهريب الصواريخ يأتي في وقت يعجز المجتمع الدولي فيه عن اتخاذ قرار لمنع تلك الانتهاكات، التي تطيل أمد الحرب وتعرض حياة المدنيين للخطر”.

وجدد التحالف تأييده مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، لتشديد الرقابة على هذا الميناء.

وتنص مبادرة ولد الشيخ، التي كشف عنها مطلع يونيو/حزيران الماضي، على انسحاب “الحوثيين” من ميناء الحديدة، وتسليمه لطرف ثالث محايد لإدارته، مقابل وقف التحالف والحكومة عملياتهما لاستعادته.

وفي حين رحبت الحكومة الشرعية بتلك القرارات، أعلن “الحوثيون” رفضهم لها.

ويشهد اليمن حرباً، منذ أكثر من عامين، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي جماعة “الحوثي” وصالح من جهة أخرى.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية ضد “الحوثيين” وحلفائهم، استجابة لطلب الحكومة الشرعية، في محاولة لمنع سيطرتهم على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.