مجلس الشيوخ الأمريكي يقر نص العقوبات على روسيا ويرسله لترامب

(أ ف ب): أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس، مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا على خلفية تدخلها المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونص العقوبات الذي تم اقراره بـ98 صوتاً، مقابل صوتين نددت به موسكو وانتقده الاتحاد الاوروبي. ويشمل النص ايضاً عقوبات على ايران وكوريا الشمالية، وقد تم ارساله الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيكون الآن أمام خيار توقيعه او وضع فيتو عليه.

وقال زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ان العقوبات ستعالج الفشل في معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما وصفه بأنه “خرق مذهل”، لانتخابات دولة ذات سيادة. وقال شومر “ان كل هذا يتغير اليوم”.

من جهته أشاد السيناتور جون ماكين الذي واظب على توجيه انتقادات قاسية لموسكو، بالتدابير الجديدة بحقها معتبراً أنّها “ستُحمّل في نهاية المطاف روسيا مسؤولية هجومها الصارخ” على الانتخابات الأمريكية.

وقال “ان تصويت مجلس الشيوخ الساحق اليوم يبعث برسالة هامة مفادها ان أمريكا لن تتسامح مع الهجمات على ديموقراطيتنا او مصالح الامن القومي”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن الخميس، ان موسكو سترد على “وقاحة” واشنطن إثر إقرار مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق مجموعة العقوبات الجديدة بحقها.

وأوضح بوتين خلال مؤتمر صحافي في سافونلينا في فنلندا مع نظيره سولي نينيستو “نتصرف بشكل متحفظ جداً وفي منتهى الصبر. لكن في مرحلة ما يجب ان نرد، لأن من المستحيل التسامح إلى أجل غير مسمى مع الوقاحة التي يتعرض لها بلدنا”.

كما انتقد الرئيس الروسي التحقيق المكثف في تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية قائلاً انه يشهد على “ازدياد الهستيريا المعادية للروس″ في واشنطن.