الاحتلال الاسرائيلي يمنع الرجال دون الخمسين من أداء صلاة الجمعة في الحرم القدسي

(أ ف ب): أعلنت شرطة الاحتلال الاسرائيلية منع الرجال دون الخمسين من أداء صلاة الجمعة في الحرم القدسي، غداة مواجهات بين فلسطينيين وقوات الأمن الاسرائيلية في باحة المسجد الأقصى بعد انقطاع المصلين لأسبوعين.

وصرحت الشرطة في بيان، “يجري تقييم الوضع الأمني وهناك اشارات بحصول اضطرابات وتظاهرات اليوم”، مضيفة “سيسمح فقط للرجال فوق الخمسين والنساء من كل الاعمار بالدخول. وسيتم اغلاق عدد من الطرقات حول المدينة القديمة كما يجري اتخاذ كل الاجراءات الامنية الضرورية لمنع أي اعمال عنف او التصدي لها”.