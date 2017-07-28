6 قتلى في غرق قارب مهاجرين في بحر إيجة  

الأناضول: أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد الذين لقوا مصرعهم جراء غرق قارب كان على متنه مهاجرين غير شرعيين، ببحر إيجة، إلى 6 بينهم 4 أطفال.

وقالت مصادر في خفر السواحل التركي، إن فرق المشاركة في عمليات البحث والانقاذ تمكنت من انتشال جثث 4 أطفال وامرأتين في منطقة الحادث، ببحر إيجه، قبالة سواحل ولاية إزمير.

وأوضحت المصادر أن الفرق تمكنت من إنقاذ 9 مهاجرين، يحملون جنسيات عراقية وصومالية وسورية، وقامت بنقلهم إلى مستشفى بلدة “تششمه” بإزمير.

ومساء الخميس، أعلنت قيادة خفر السواحل في إزمير مصرع 3 أشخاص جراء غرق قارب يُقل مهاجرين متوجهين إلى الجزر اليونانية، قبالة سواحل “تششمه”.

وبحسب ما أفاده عدد من المهاجرين للسلطات التركية، فإن القارب كان يقل 17 مهاجراً إلى جانب مواطن تركي مسؤول عن تنظيم الرحلات غير الشرعية إلى جزر اليونان.

وقالوا إن منظم الرحلة ابتعد من مكان الحادث فور غرق القارب، فيما تواصل فرق البحث والانقاذ عملياتها للقبض عليه، والعثور على مهاجرين مفقودين.