الجيش اللبناني يقصف مواقع مسلحي “الدولة” شرقي البلاد

(د ب أ): قصفت مدفعية الجيش اللبناني، صباح الجمعة، مواقع مسلحي تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في جرود القاع شرقي لبنان.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية، أن الجيش اللبناني أن القصف جاء بعد رصد تحركات مشبوهة.

يذكر أن مركز تابع للجيش اللبناني في مرتفع حرف الجرش-رأس بعلبك شرق لبنان، تعرض ليل أمس لسقوط قذيفتي هاون مصدرهما المجموعات الإرهابية المنتشرة في جرود المنطقة، وردت قوى الجيش بقصف مصدر إطلاق النيران، من دون تسجيل أي إصابات في صفوف العسكريين.

يذكر أن مسلحي تنظيم (داعش) يسيطرون على جرود منطقة القاع ورأس بعلبك شرق لبنان.