المحكمة العليا في باكستان تعزل رئيس الوزراء نواز شريف من منصبه

(د ب أ): قضت المحكمة العليا في باكستان الجمعة، بعزل رئيس الوزراء نواز شريف من منصبه على خلفية اتهامات بغسل الأموال والفساد.

وكانت المحكمة قد استمعت لالتماسات من المعارضة ضد شريف وأبنائه، بعد أن تبين وجود روابط بين أسرته وأصول في لندن وثروات خارج البلاد، خلال تسريبات ما تسمى بوثائق بنما العام الماضي.

وتم نشر الآلاف من رجال الشرطة وقوات الأمن شبه العسكرية في العاصمة إسلام آباد، كإجراء احترازي تحسباً لاحتمال وقوع أعمال شغب وتأمين قاعة المحكمة.