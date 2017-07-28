نتنياهو يقترح تبادل مستوطنات ببلدات عربية في إسرائيل

(الأناضول): اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تبادل كتل استيطانية، مقامة على أراضي الضفة الغربية ببلدات عربية في إسرائيل في إطار أي إتفاق نهائي مع الفلسطينيين.

وقالت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية في عددها الصادر الجمعة، إن نتنياهو عرض هذا الإقتراح على الأمريكيين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين ، لم تحدد هويتهم، قولهم” عرض نتنياهو هذه الفكرة خلال محادثات أجراها مع كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات عندما زارا إسرائيل قبل عدة أسابيع″.

وقال احد المسؤولين الإسرائيليين” لم يأت هذا الإقتراح منفصلاً وإنما كجزء من ترتيب شامل مع الفلسطينيين”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحديث يدور عن مدن عربية في وادي عارة في إشارة إلى مدينة أم الفحم وبلدات عربية مجاورة، شمالي البلاد.

وسبق لوزير الدفاع الإسرائيلي وزعيم حزب”إسرائيل بيتنا” اليميني افيغدور ليبرمان أن قدم هذا الإقتراح قبل عدة سنوات.

ورفضت السلطة الفلسطينية والقيادات العربية في إسرائيل هذا الإقتراح من أساسه.

وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية استئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية المتوقفة منذ مطلع عام 2014.

وحتى اللحظة لم تتقدم الإدارة الأمريكية بأي مقترحات لاستئناف المفاوضات بين الطرفين.