مجلس النواب الأمريكي يوافق على مخصصات مالية لبناء الجدار مع المكسيك

(د ب أ): صوت مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس، على تشريع الإنفاق لعام 2018 الذي يتضمن مخصصات مالية لبدء بناء الجدار المقترح من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على طول حدود بلاده مع المكسيك.

وتصل القيمة الإجمالية لحزمة الإنفاق إلى 827 مليار دولار، على الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والطاقة للسنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر/ تشرين أول.

وتشمل النفقات 6ر1 مليار دولار لبناء الجدار الذي يتوقع أن تصل تكلفته إلى عشرات المليارات من الدولارات.

وجاء التصويت في مجلس النواب بواقع 235 إلى 192 صوتاً.

ومن المتوقع أن يثير الجدار معارضة شرسة في مجلس الشيوخ من الديمقراطيين المعارضين.

ويمضي الرئيس اليميني الشعبوي دونالد ترامب في تعهده ببناء الجدار الذي يقول إنه سيوقف تدفق المهاجرين المكسيكيين من دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وقال إنه سيجعل المكسيك تتحمل نفقات البناء.