الأردن لن يسمح بعودة سفيرة اسرائيل إلى عمان قبل فتح تحقيق “جدي” بحادثة السفارة

(أ ف ب): أكد مصدر حكومي أردني الجمعة، ان المملكة أبلغت اسرائيل انها لن تسمح لطاقم سفارة تل ابيب في عمان بالعودة قبل فتح تحقيق “جدي” بحادثة السفارة التي أدت الى مقتل أردنيين.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان “الحكومة أبلغت الحكومة الاسرائيلية رسمياً بأنها لن تسمح للسفيرة عينات شلاين وطاقم السفارة بالعودة قبل قيام اسرائيل بفتح تحقيق جدي بالحادث”.

وكان الأردن سمح الاثنين للدبلوماسي الذي اطلق النار بالمغادرة برفقة السفيرة شلاين الى بلده بعد استجوابه.