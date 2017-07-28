نقص فيتامين (هـ) خلال الحمل خطر على تطور الجنين

(الأناضول): حذّرت دراسة أمريكية حديثة، من أن نقص مستويات فيتامين (هـ) أو (E‏) خلال فترة الحمل، خطر على تطور الجنين، حيث يزيد فرص ولادة أطفال يعانون من ضعف السلوك والإدراك واضطرابات التمثيل الغذائي.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة ولاية أوريجون الأمريكية، ونشروا نتائجها الجمعة، في دورية (Free Radical Biology and Medicine) العلمية.

وراقب الباحثون حالة مجموعة من أسماك الزرد التي تشابه حالة السيدات خلال الحمل، وأطعموا مجموعة منهم بأغذية غنية بفيتامين (هـ) فيما لم تتناول المجوعة الأخرى أغذية تحتوي على هذا الفيتامين خلال فترة الحمل.

ووجد الباحثون أن ذرية الأسماك التي كانت تعاني من نقص فيتامين (هـ) خلال فترة الحمل، لم تتطور بشكل صحيح، حيث عانت من مشاكل في التعلم والإدراك، بالإضافة إلى اضطرابات في التمثيل الغذائي، بالمقارنة مع ذرية المجموعة الأخرى.

وقال الباحثون إن كثير من السيدات يعانين من نفس المشكلة، لأنهن لا يقبلن على الأطعمة الغذائية الغنية بالزيوت والمكسرات والبذور، وهي مضادات أكسدة ضرورية للتطور الجنيني في الفقاريات.

ويتوفر فيتامين (هـ) في المكسرات والبذور والزيوت النباتية وخاصة زيت الزيتون والذرة، والأسماك الزيتية مثل السردين والتونة والحبوب الكاملة وبعض الفواكه مثل الكيوي والأفوكادو والخضروات خاصة الورقية وبعض البقوليات مثل البروكلي والبازلاء والخس والكرنب والبقدونس والسبانخ والفول والبيض والكبد، كما يتوافر فيتامين (هـ) كمكمل غذائي موجود بكثرة في الصيدليات.

وكانت دراسات سابقة رصدت فوائد أخرى لفيتامين (هـ) منها تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى حفاظه على صحة العديد من الأجهزة الحيوية مثل الجهاز التنفسي وشبكية العين وكريات الدم الحمراء، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.