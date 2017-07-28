أنشيلوتي يُطمئن جماهير البايرن على إصابة النجم الفرنسي

“القدس العربي” : طمأن المدير الفني لبايرن ميونخ كارلو أنشيلوتي جماهير النادي، على الإصابة التي تعرض لها النجم الفرنسي فرانك ريبيري، أثناء مشاركته أمام الإنتر في ودية اليوم، التي خسرها العملاق البافاري بنتيجة 1-2، ضمن منافسات كأس الأبطال الودية.

وأصيب الدولي الفرنسي السابق في أول نصف ساعة، في كرة مشتركة مع لاعب الأفاعي سكيرنيار، ما أجبره على مغادرة الميدان، لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور قام الطبيب بإجراء 4 غرز طبية في كاحل صاحب الـ34 عامًا.

بعد المباراة سُئل المدرب الإيطالي عن حالة ريبيري، أجاب للصحفيين “إنه على ما يُرام، كل ما في الأمر أنه تعرض لقطع في الكاحل، والطبيب أجرى له الغرز الجراحية، وعلى الأرجح سينضم للتدريبات في غضون أيام قليلة”.

وفي حالة عودة الجناح المُخضرم قبل أسبوع من الآن، سيكون لائقًا بنسبة 100 في المئة لمواجهة بوروسيا دورتموند في مباراة كأس السوبر الألماني، المُقرر لها يوم السبت الموافق الخامس من أغسطس/آب المُقبل، قبل ضربة بداية البوندسليغا الذي سينطلق في منتصف نفس الشهر.