ماذا يفعل زلاتان مع الوحش الكاسر؟

“القدس العربي” : رفع مُجددًا أسطورة السويد زلاتان إبراهيموفيتش شعار لا تراجع ولا استسلام، تمهيدًا لعودته من الإصابة المُدمرة، بقطع في الرباط الصليبي، التي ألمت به أثناء مشاركته في اللقاء الذي جمع مانشستر يونايتد بآندرلخت البلجيكي في إياب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وبالرغم من أن الإصابة كلفته الخروج من معقل الشياطين الحمر، بعد رفض الإدارة تفعيل بند التجديد لعام آخر، إلا أنه ما زالت يتشبث بأمل العودة إلى الملاعب، بنفس الصورة التي كان عليها قبل الجراحة، التي من المُفترض أن تُبعده عن الملاعب حتى بداية العام الجديد.

ومنذ خروجه من غرفة العمليات أبريل الماضي، يتعمد الظهور على الشاشات وعبر صفحاته في مختلف مواقف التواصل الاجتماعي، مرفوع الرأس أكثر من أي وقت مضى، وتجلى ذلك في مشهد مغادرته للمستشفى وهو متكئ على عكازين، دون مساعدة من أحد، كبداية لبرنامج إعادة تأهيله.

كما أدهش العالم في لقطة الفيديو “المباشر” الذي بثه عبر حسابه على “انستغرام” وهو يسير في حمام سباحة، بعد أيام قليلة من إجراء العملية، حتى أنه أثار الجدل، بتأكيده أنه سيكون حاضرًا في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وبالفعل حضر، لكنه لم يُشارك، بل خطف الأضواء من الجميع باحتفالاته مع اللاعبين.

وعصر اليوم الخميس، نشر صورة على انستغرام بجانب وحش الغابة “كينغ كونغ”، مُستعرضًا عضلاته المفتولة وجسده الرياضي المثالي، حتى بعد تخطيه عامه الـ35، وعلق على الصورة قائلاً “زلاتان وكونج”، في إشارة واضحة منه، إلى أن كونج لاعبي كرة القدم، على أهبة الاستعداد للعودة مرة أخرى.

وبعيدًا عن مشاكل إصابته، فقد أكد مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، الأسبوع الماضي، أن مسرح الأحلام لم يُغلق أبوابه أمام عودة زلاتان، مشيرًا إلى أنه في حالة نجاح هداف السويد التاريخي في استعادة كامل لياقته البدنية والفنية التي كان عليها قبل الإصابة، فعلى الأرجح سيكون حاضرًا في النصف الثاني من الموسم الجاري.