الحكومة الايطالية توافق على إطلاق مهمة ضد تهريب المهاجرين قبالة الساحل الليبي

روما – د ب أ : قال مسؤول بوزارة الدفاع الايطالية إن الحكومة الايطالية ستتخذ قرارا خلال اجتماعها الوزاري اليوم الجمعة، لاطلاق بعثة بحرية في المياه الليبية لمكافحة مهربي المهاجرين، مؤكدا صحة تقارير إعلامية في هذا الصدد.

وكان قد تم الكشف في بادئ الأمر عن الخطة التي ينظر إليها على إنها من المحتمل أن تغير قواعد اللعبة في مساعي أوروبا لوقف تدفق المهاجرين من شمال إفريقيا، يوم الاربعاء الماضي بواسطة رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني، بعد استضافة محادثات مع نظيره الليبي فايز السراج.

وقالت صحيفة ” كوريير ديلا سيرا” إن المهمة البحرية الجديدة، التي سيتعين أن يوافق عليها البرلمان، تقضي بنشر سفينة ضخمة وخمس قطع بحرية أخرى على الاقل أصغر حجما للقيام بدوريات في المياه الليبية وستوظف ما بين 500 و1000 من أفراد الجيش.

وقال جينتيلوني إن البعثة الايطالية ستساعد السلطات الليبية في “استعادة السيطرة بشكل تدريجي على أراضيها وحدودها” و”تلك نقطة تحول محتملة” في التعامل مع أزمة الهجرة.

وذكرت الصحيفة أن السفن الإيطالية ستعترض قوارب المهاجرين وتعيد المهاجرين إلى الشاطئ الليبي، بتطمينات مكتوبة من السلطات الليبية بشأن احترام حقوق الانسان بالنسبة للمهاجرين.

وتشهد ليبيا اضطرابات منذ الاطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي، بدعم من حلف شمال الاطلسي (ناتو) في عام 2011، وكانت الفوضى في المستعمرة الايطالية السابقة عاملا رئيسيا في تأجيج أنشطة تهريب المهاجرين.

وطبقا لمنظمة الهجرة الدولية، وصل قرابة 114 ألف مهاجر إلى جنوب أوروبا منذ بدء العام، ووصل حوالي 82 في المئة منهم إلى إيطاليا. ومعظمهم كانوا قادمين من ليبيا.