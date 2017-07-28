فينسي الفرنسية : لا تأثير للشقاق الخليجي على أنشطة الشركة في قطر حتى الآن

باريس – رويترز : قالت مجموعة فينسي الفرنسية للإنشاءات اليوم الجمعة إن أنشطتها في قطر لم تشهد تعطلا حتى الآن بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة الشهر الماضي.

وتعمل فينسي في قطر من خلال وحدتها القطرية كيو.دي.في.سي المملوكة لها بنسبة 49 في المئة، وتشير حسابات رويترز إلى أن قطر ثالث أكبر مساهم في الشركة بحصة تبلغ نحو أربعة بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي زافييه ويلار خلال مؤتمر صحفي لإعلان النتائج “في الوقت الراهن لا يوجد تعطل. مشروعاتنا لا تتعطل. بل إن قطر تتطلع إلى الأصدقاء وهذا يسهل المناقشات بشأن بعض المشروعات”.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو حزيران متهمة الدوحة بتمويل “الإرهاب” والتحالف مع إيران وهو ما تنفيه قطر.