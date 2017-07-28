رونالدو: لا تنسوا أطفال اللاجئين السوريين

(الأناضول) : دعا نجم نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي لكرة القدم، كريستيانو رونالدو لمساعدة الأطفال السوريين.

وكتب رونالدو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “منذ خمسة أعوام ربما تغيرت الكثير من الأشياء، إلا أنّه بالنسبة لأطفال اللاجئين لم يتغير شيء. لا تنسوهم”.وشارك كريستيانو في صفحته وسم مؤسسة “احفظوا الأطفال “Save the Children” تجدر الإشارة أنّ رونالدو قدم مساعدات غذائية وطبية وملابس للأسر السورية المحتاجة.