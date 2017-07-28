الخارجية المصرية : “اجتماع المنامة” السبت لتنسيق المواقف والتأكيد على المطالب من قطر

القاهرة – الأناضول : قالت الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، إن “اجتماع الدول العربية المقاطعة لقطر، بالعاصمة البحرينية المنامة، يومي غد السبت وبعد غد الأحد يعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من قطر”.

وقال بيان صادر عن الخارجية، إن “وزير الخارجية المصرية سامح شكري، يتوجه غدا السبت إلى المنامة؛ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية كل من القاهرة والسعودية والبحرين، والإمارات، المقرر عقده في المنامة يومي 29 و30 يوليو/تموز الجاري”.

وأوضح أن “مشاركة شكري في اجتماع الرباعي العربي تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم بالقاهرة في 5 يوليو/تموز الجاري، بأن يعقدوا اجتماعهم التشاوري اللاحق في البحرين نهاية الشهر الجاري”.

وأشار البيان، إلى أن “الاجتماع يعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من قطر، وتقييم مستجدات الوضع ومدى التزام الدوحة بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع″.

وعقد الاجتماع الأول بين الدول المقاطعة بالقاهرة، يوم 5 يوليو الجاري، وأسفر عن توجيه تحذيرات لقطر، دون تبني خطوات تصعيدية واضحة ضدها.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، بدأت الأزمة الخليجية، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.

وفي 22 يونيو الماضي، قدمت الدول الأربع لقطر قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.

المطالب المقدمة لاقت رفضا من الدوحة التي قالت إنها “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.