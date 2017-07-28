المغني الإنكليزي ميك جاغر يدخل عالم السياسة بأغنيتين

لندن- (د ب أ): طرح مغني فريق ” رولينغ ستونز ” الإنكليزي ميك جاغر، أغنيتين يرثى بهما حال إنكلترا ” المفقودة “، مشيراً إلى اضطرابات اجتماعية تتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكسيت “، وغيرها من الأحداث، في دخول يعتبر الأول له في عالم السياسة، كمغني منفرد.

وكتب جاغر، الذي يبلغ من العمر 74 عاماً، على صفحته على موقع فيسبوك، الخميس: ” أشعر بالفرحة بأن أشارك معكم، موسيقى جديدة، ولقد بدأت كتابة هاتين الأغنيتين قبل أسابيع قليلة، وأردت أن تصلا إليكم مباشرة “.وأضاف: ” أشعر بالعودة إلى زمن أقدم، عندما كان بإمكان المرء ان يتمتع بحرية وسهولة في تسجيل أغنية وتقديمها مباشرة “، وقد كتب الأغاني في أبريل الماضي .

وتتحدث موضوعات الأغاني عن الأنباء الكاذبة، والفساد، واللاجئين والهجرة، وتآكل حقوق الإنسان والانقسامات الاجتماعية الاقتصادية في بريطانيا. كما يستخدم جاغر في إحدى الأغنيتين، بعنوان ” إنغلاند لوست ” (England lost ) واحداً من المشجعين الدوليين لكرة القدم على سبيل الاستعارة.

ويظهر في الأغنية مغني الراب البريطاني ” سكيبتا “، إذ قال جاغر: ” فور بداية كتابة “إنغلاند لوست”، تخيلت وجود مغني راب بريطاني في الأغنية، وعندما شارك سكيبتا في الأغنية، أحببت ما فعله “.

وتحمل الأغنية الثانية ” غوتا غيت اي غريب ” (Gotta Get a Grip )، رسالة مفادها أن الشعب يجب أن يحاول مواصلة حياته الطبيعية، رغم ” الفوضى والأزمة وعدم الاستقرار وداعش “.