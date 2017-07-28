قتيل وعدد من المصابين في هجوم بسكين في هامبورغ والدافع غير واضح

هامبورغ – د ب أ : لقي شخص حتفه اليوم الجمعة إثر تعرضه لاعتداء طعن بأحد المتاجر في مدينة هامبورغ الألمانية.

وأعلنت الشرطة اليوم الجمعة أن رجلا هاجم بسكين عدة أشخاص وأصابهم بجروح، ووقع الهجوم في أحد المتاجر الكبيرة بحي بارمبك بهامبورغ.

وأضافت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم القبض على مرتكب الاعتداء الذى يشتبه فى أنه لص كان يحاول الهرب من المتجر عندما هاجم المارة .

وذكرت الشرطة أنه لم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم، كما لم تدل الشرطة بمزيد من التفاصيل.