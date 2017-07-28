داني ألفيش يبرئ نفسه أمام جماهير برشلونة



“القدس العربي” : نفى الوافد الجديد على صفوف باريس سان جيرمان داني ألفيش، صحة ما تداوله الإعلام الإسباني، حول قيامه بالتأثير والضغط على مواطنه نيمار، لإقناعه بالرحيل عن برشلونة، من أجل الإنضمام إلى صفوف العملاق الباريسي قبل بداية الموسم الجديد.

واُتهم الدولي البرازيلي بتحريض زميله في المنتخب على ناديه الكتلوني، وذلك بالتزامن مع التقارير التي ربطت مستقبل صاحب الـ25 عامًا، بأصحاب حديقة الأمراء، في صفقة قياسية، بموجبها سيضطر رئيس النادي الباريسي لدفع قيمة شرط اللاعب في عقده مع برشلونة، والتي تُقدر بنحو 250 مليون يورو.

ودافع ظهير يوفنتوس الأيمن السابق عن نفسه، بتغريدة عبر حسابه على تويتر، حيث قال “لا أملك أي شيء لإقناعه، عندما أتحدث مع نيمار، آخر شيء نتحدث عنه هو كرة القدم”.

وجاءت تغريدة ألفيش، بعد الأحداث الساخنة التي شهدتها تدريبات برشلونة صباح اليوم الجمعة، بدخول نيمار في شجار مع زميله الجديد سيميدو، ما ترتب عليه إلغاء رحلة الأول إلى الصين، حيث كان من المفترض أن يأخذ جولة في مدينة “شنغهاي” يوم 31 يوليو/ تموز، لإستكمال بنود عقد الرعايا مع شركة CTrip، لتزداد الشائعات أكثر حول إقترابه من وصيف الليغ 1 الموسم الماضي.