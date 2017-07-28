كونتي يرد على مزاعم الإعلام الإسباني

“القدس العربي” : إستبعد المدير الفني لنادي تشيلسي أنطونيو كونتي، إمكانية رحيل جناحه البلجيكي إدين هازارد هذا الصيف، وذلك ردًا على التقارير الإسبانية التي ربطت مستقبل صاحب الـ26 عامًا، ببرشلونة ليحل محل البرازيلي المتوهج نيمار في حالة رحيله.

وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، قد زعمت أن رئيس النادي الكتلوني جوسيب ماريا بارتوميو، وضع الدولي البلجيكي على قائمة المُرشحين لخلافة الساحر البرازيلي في “كامب نو”، إلا أن مدرب أسود غرب لندن، نفى صحة تلك الأنباء. وحين سُئل عن مستقبل هازارد وصحة ما أثير حوله مؤخرًا، أجاب للصحفيين “لا أعرف أي شيء عن هذا الأمر، في الماضي قرأت الكثير من القصص حول مستقبل هازارد، وكان الحديث عن ريال مدريد، الآن يتحدثون عن إمكانية إنتقاله لبرشلونة، ونحن نفهم أننا في السوق، وكل فريق يبحث عن لاعبين جُدد”. هل سيبقى إدين هازارد مع تشيلسي؟ بالتأكيد. إنه سعيد جدًا بالبقاء معنا واللعب من أجل تشيلسي”.

الجدير بالذكر أن تشيلسي انضم إلى صفوف تشيلسي عام 2013 قادمًا من ليل الفرنسي مقابل رسوم تجاوزت الـ35 مليون جنيه إسترليني، وخلال فترة وجوده في “ستامفورد بريدج”، فاز مع الفريق بلقب الدوري الإنكليزي مرتين، بالإضافة للقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة مرة واحدة، غير أنه سجل 57 هدفًا من مشاركته في 147 هدفًا في كل البطولات.