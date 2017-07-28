إنجاز عملية نقل حيوانات من حديقة في حلب إلى تركيا

(أ ف ب) – أنهت منظمة دولية غير حكومية الجمعة عملية نقل ثلاثة عشر حيوانا بينها أسود ونمور ودببة من حديقة للحيوانات في مدينة حلب السورية المدمرة جراء الحرب إلى تركيا. وأشارت منظمة “فور بوز″ الناشطة في مجال إنقاذ الحيوانات التي تواجه الخطر خصوصا في مناطق النزاعات حول العالم، لوكالة فرانس برس إلى أنها ستنقل الجمعة عبر الحدود السورية -التركية أسدين وكلبين من حديقة الحيوانات ومدينة الملاهي “ماجيك وورلد” (عالم السحر) في حلب.

وأوضح المتحدث باسم “فور بوز″ مارتن باور أن هذه الحيوانات ستنقل في وقت لاحق إلى مركز لحماية الحيوانات في شمال غرب تركيا. وخلال المرحلة الأولى من هذه العملية، أخرجت “فور بوز″ قبل أسبوع ثلاثة أسود ونمرين ودبين أسودين آسيويين وضبعين من حديقة الحيوانات عينها وفق المتحدث. هذه الحيوانات البرية موجودة حاليا في مركز لحماية الحيوانات في كرجة باي قرب مدينة بورصة في شمال غرب تركيا.

وأكد باور أن “الحيوانات التسعة التي تعالج حاليا في كرجة باي بصحة جيدة”. ومع الوصول المرتقب للحيوانات الأربعة إلى تركيا الجمعة، ستكون كل الحيوانات من حديقة حلب قد تم نقلها. وبعد الانتهاء من تقديم العناية الطبية، ستنقل الحيوانات إلى بلدان أخرى تدير فيها منظمة “فور بوز″ ملاجئ للحيوانات بينها الأردن وجنوب افريقيا وهولندا، وفقا لتأكيدات من كبير الأطباء البياطرة في المنظمة أمير خليل , والذي قال “سنبحث في كل حالة على حدة ونقرر الجهة الأنسب التي يتعين نقل الحيوان اليها”.

وفي نيسان/ابريل، أجلت منظمة “فور بوز″ إلى الأردن آخر الحيوانات الحية من حديقة الموصل في العراق وهما أسد ودب بني إثر مهمة شاقة في هذه المنطقة.