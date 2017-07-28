الأمم المتحدة : نازحو الموصل ما يزالون عالقين خارجها

واشنطن – الأناضول : أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الجمعة، أنّ النازحين العراقيين من الموصل (شمال)، ما يزالون عالقين خارجها، جراء تصاعد أعمال القتال خلال العملية العسكرية الرامية لتحرير المدينة من سيطرة “الدولة الإسلامية” الإرهابي.

وقالت المنظمة الأممية، في بيان، إنّ نحو 839 ألف و118 نازح عراقي ما يزالون عالقين خارج المدينة، بسبب تصاعد أعمال القتل خلال تحريرها من قبضة التنظيم الإرهابي.

وأضافت أنّ من بين النازحين العالقين يوجد 139 ألف و853 أسرة، من أصل 178 ألف و952 أسرة خرجت من منازلها عند بداية العملية العسكرية لتحرير الموصل في أكتوبر/ تشرين أول 2016.

وبحسب إحصاء “الهجرة الدولية”، نزح من الموصل، منذ الشهر المذكور، نحو مليون و73 ألف شخص، أي ما يعادل معظم سكان المدينة.

وتقدّر الأمم المتحدة عدد سكان الموصل بنحو 1.4 مليون نسمة.

فيما تشير منظمات حقوقية عراقية، بينها “مركز المعلومات في الموصل”، إلى أنّ عدد سكان المدينة يقدّر بـ 2.4 مليون نسمة.

وتتوقّع الأمم المتحدة عودة 80 % من النازحين إلى منازلهم شرقي الموصل، على خلفية إعلان الحكومة العراقية، في 10 يوليو/ تموز الجاري، تحرير المدينة.

وجاء ذلك الإعلان عقب معارك عنيفة، استمرت نحو 9 أشهر، بدعم من التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، الذي تقوده واشنطن.