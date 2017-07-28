المغرب يقر حوافز لجذب الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية الأجنبية

(أ ف ب) – أعلنت الحكومة المغربية إقرار مشروع مرسوم يوفر دعما للإنتاجات السينمائية الاجنبية التي تصور في المغرب لزيادة عددها ثلاث مرات. وسيسمح هذا الاجراء الضريبي لشركات الإنتاج بإستعادة 20 % مما تنفقه خلال تصوير فيلم او مسلسل في المغرب حسبما أوضح مدير المركز السينمائي المغربي صارم الفاسي الفهري لوكالة” فرانس برس″ الجمعة ويجب تقديم إيصالات بهذه النفقات.

وقال الفاسي الفهري ان “التمويل المباشر” هذا يشمل “الإستثمارات التي لا تقل عن 10 ملايين درهم (1,05 مليون دولار) في مجال الافلام والمسلسلات والافلام التلفزيونية. ونكتفي حتى الان بالإعمال الروائية”. ومع تطبيق هذا الاجراء في تشرين الاول/اكتوبر /تشرين أول المقبل “كحد اقصى” يأمل القيمون على هذا القطاع في المغرب ان “يتضاعف عدد الانتاجات ثلاث مرات” على الاراضي المغربية. ورحب الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي باعتماد هذا الاجراءات التي “سيكون له تأثير ايجابي على صورة المملكة في العالم وعلى جذب الاستثمارات الاجنبية في هذا المجال وتوفير فرص عمل”.

ويشار الي أن حوالي 20 فيلما طويلا اجنبيا فضلا عن 15 مسلسلا تلفزيونيا تقريبا جري تصويرها في المغرب العام 2016 مع استثمارات بلغت قيمتها حوالي 33 مليون دولار. والإنتاجات كانت خصوصا بريطانية وفرنسية والمانية وهندية وايطالية واميركية ايضا على ما يفيد المركز السينمائي.

وتشكل مدينة ورززات الواقعة على ابواب الصحراء منذ فترة طويلة وجهة معروفة خصوصا للإنتاجات الاميركية الضخمة بفضل إنتشار ا لأستوديوهات السينمائية الكثيرة فيها.

وشكل المغرب ديكورا للكثير من الافلام الناجحة مثال “لورنس اوف اريبيا” و”غلادييتر”الا انه يواجه ازمة في المجال السينمائي مع قاعات شبه مهجورة وإنتاج محلي يلاقي صعوبات في التصدير. ويعول المغرب للترويج لإنتاجه على مهرجانات كثيرة ينظمها واشهرها مهرجان مراكش.