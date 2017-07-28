السعودية : إصابة 3 أشخاص بمقذوفات حوثية وسط تصعيد على الشريط الحدودي

صنعاء – الأناضول : أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، إصابة 3 أشخاص بمقذوف عسكري أطلقه “الحوثيون” من الأراضي اليمنية، على منطقة جازان جنوبي المملكة، وسط تصعيد عسكري في الشريط الحدودي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن المتحدث للدفاع المدني بجازان، يحيى القحطاني، قوله إن فرق الدفاع المدني باشرت صباح الجمعة بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من الأراضي اليمنية باتجاه منزل بمحافظة العارضة، في منطقة جازان.

وأشار المسؤول السعودي، إلى أنه نتج عن القصف، إصابة إمرأة يمنية وطفلتين سعوديتين، لافتا إلى أن الجهات المعنية، باشرت تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في هكذا حالات.

ويتزامن القصف الحوثي، مع تصعيد عسكري في الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة، وذلك غداة إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه منطقة مكة المكرمة ليلة أمس، بحسب ما أعلنته المملكة.

وفي المقابل، أعلن الحوثيون، اليوم، شن هجمات صاروخية على مواقع للجيش السعودي في نجران، جنوبي المملكة، وإطلاق عدد من القذائف على مواقع سعودية في وادي المسيال بمنطقة “عسير” (جنوب غرب)، وفقا لقناة “المسيرة” التابعة لهم.

وذكرت القناة، أنه تم إطلاق صاروخ “زلزال 2″ على معسكر المعطن في جازان، جنوبي المملكة، فيما استهدفت المدفعية موقعي الشبكة والفريضة بجازان، زاعمين سقوط قتلى في الجيش السعودي.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية حول ما ذكرته قناة المسيرة.

وشهدت الليلة الماضية تصعيدا كبيرا من قبل التحالف العربي عقب إطلاق الحوثيين الصاروخ الباليستي، حيث شنت مقاتلاته عشرات الغارات على مواقع الحوثيين في صنعاء ومحافظتي عمران وصعدة، شمالي البلاد، بحسب مراسل الأناضول ومصادر إعلامية حوثية.