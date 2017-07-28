دي بروين يُدافع عن سياسة السيتي ويتوعد توتنهام

“القدس العربي” : تقمص صانع ألعاب مانشستر سيتي كيفن دي بروين، دور “المحامي”، وهو يُدافع عن سياسة ناديه، بعد الإنفاقات الهائلة، التي ضختها الإدارة الإماراتية، لتدعيم صفوف المدرب الكتلوني بيب غوارديولا، بصفقات من العيار الثقيل.وأفتتح السكاي بلو، تعاقداته الصيفية بضم صانع ألعاب موناكو بيرناردو سيلفا، وتبعه الحارس موريسون إيديرسون، ثم الثلاثي الدفاعي كايل ووكر، دانيلو وبنجامين ميندي، بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، لتعويض رحيل الرباعي بكاري سانيا، بابلو زاباليتا، غايل كليشي وألكسندر كولاروف.

وقال الدولي البلجيكي في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة توتنهام ضمن منافسات كأس الأبطال الودية “سياسة النادي هذه هي الطريقة التي يتعامل بها الجميع في السوق. صحيح النادي أنفق ملايين، لكنه يربح ملايين أكثر، وإنفاق 200 مليون جنيه إسترليني، أصبح أمرًا طبيعيًا في عالم كرة القدم”.

وأضاف “هكذا تسير كرة القدم في الوقت الراهن، ونحن نعرف أننا بحاجة للقيام بعمل كبير، لمساعدة النادي للحصول على إيرادات تفوق الـ200 مليون إسترليني بكثير، عندما تلعب في الموسم الواحد 60-65 مباراة، فيجب أن تحصل على راحة، وفي الموسم الماضي عانينا كثيرًا من الإصابات، وبعد نهاية الموسم فقدنا خمسة أو ستة لاعبين، لذلك كان النادي مُجبرًا على الشراء، وأعتقد أننا تعاقدنا مع لاعبين جيدين جدًا”. وختم “أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، وهذا ليس لأننا فُزنا على الريال (4-1)، بل لأننا حقًا نسير بخطى ثابتة نحو الطريق الصحيح، ونأمل أن نُحافظ على نفس النسق أمام توتنهام، وبعدها سنعود إلى مانشستر، وهناك سنواصل العمل الجاد لنكون على أتم الأستعداد لبدء الموسم بأفضل طريقة ممكنة”.