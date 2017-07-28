ما سر “توتر” علاقة أليكسيس سانشيز بوكيل أعماله؟

“القدس العربي” : أفادت تقارير إنكليزية، أن مهاجم آرسنال أليكسيس سانشيز، في طريقه لإنهاء التعامل مع وكيل أعماله فرناندو فيليسيفيتش ، لعدم جديته في البحث عن مخرج لبطل تشيلي من قلعة الإمارات، قبل أن يحين موعد غلق الميركاتو الصيفي يوم 31 أغسطس المُقبل.

من جانبها، أكدت صحيفة “ميرور” أن الوكيل لا يُكلف نفسه عناء التفاوض مع الأندية التي ترغب في الحصول على توقيع صاحب الـ29عامًا، وفي مقدمتهم “باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي”، وذلك لرغبته في إبقاء الوضع كما هو عليه، إلى أن يُصبح اللاعب حُرًا الصيف القادم. أما صاحب الشأن، فلا يريد إلا مغادرة الجزء الأحمر من شمال لندن هذا الصيف، حتى يُشبع رغبته “الكروية”، باللعب لنادٍ يُنافس على الألقاب الكبرى، ويُشارك بإستمرار في بطولته المُفضلة “دوري أبطال أوروبا”، التي فشل آرسنال في التأهل لها، لأول مرة منذ قرابة العقدين. وتقول نفس الصحيفة، أن الوكيل ما زال يُحاول إقناع بطل كوبا أمريكا في آخر نسختين، بالبقاء مع ناديه اللندني لموسم آخر، ليحصل على فرصة أكبر “بالمجان” بعد إنتهاء عقده، الذي سيتزامن مع بداية مونديال روسيا 2018، إلا أن نجم أودينيزي السابق، ما زال مُصرًا على الرحيل، ما قد يتسبب في إنهاء العمل بينهما، إذا لم يتراجع أي طرف عن قراره قبل فوات الأوان.

في المقابل، لا يتوقف المدرب الفرنسي آرسن فينغر، عن الحديث عن مستقبل هدافه الأول، حتى انه أعتاد قبل وبعد كل مباراة يخوضها الفريق في جولة إستعداداه للموسم المُقبل أن يقول “أليكسيس سانشيز ليس للبيع″، رغم تعثر مفاوضات تجديد عقده حتى هذه اللحظة، التي قد تتسبب في النهاية، لخروج اللاعب بدون مقابل الصيف القادم.