كيف سخر وكيل بيل من شائعات رحيله عن الريال؟

“القدس العربي” : تصدى وكيل أعمال جناح ريال مدريد غاريث بيل، للشائعات التي تُطارده في الآونة الأخيرة، واصفًا كل ما يُكتب عن ثاني أغلى لاعب في التاريخ بالقصص الغبية، في إشارة واضحة إلى أن موكله باقٍ في “سانتياغو بيرنابيو” حتى إشعار آخر. وحامت الشكوك حول مستقبل الدولي الويلزي في الأيام القليلة الماضية، حتى أن بعض الصحف البريطانية ربطت مستقبله بالعودة إلى بلاد الضباب مرة أخرى، لكن عبر بوابة مانشستر يونايتد، ليُفسح المجال أمام مهاجم موناكو كيليان مبابي، المُرشح بقوة للذهاب إلى الميرينغي قبل غلق الميركاتو الصيفي.

وتزعم التقارير أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز يرغب في التخلص من صاحب الـ28عامًا، لكثرة إصاباته من جانب، وأيضًا للحصول على أكبر عائد مادي من بيعه في الوقت الراهن، قبل أن تَقل قيمته في السوق، خصوصًا إذا تكررت معاناته مع الإصابة في الموسم الجديد. أما وكيله جونثان بارنيت، فقد كذب هذه الإدعاءات، في تصريح مُقتضب مع هيئة الإذاعة البريطانية، حيث أجاب على سؤال حول إقتراب رحيل بيل من الريال قائلاً “هذه مجرد قصة سخيفة وغبية، كل ما أستطيع قوله أن بيل باقٍ مع الريال حتى نهاية عقده”.

وجاء أفضل لاعب في البريميرليغ سابقًا، إلى الريال عام 2013 في صفقة قياسية، أنعشت خزائن توتنهام بـ86 مليون جنيه إسترليني، ورغم بدايته الموفقة، بالمساهمة في فوز الفريق بكأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال في موسمه الأول، إلى أنه عانى الأمرين بعد ذلك، بسبب الإصابة، التي أبعدته فترات طويلة، والآن يملك في سجله 54 هدفًا من مشاركته في 100 مباراة في الليغا.