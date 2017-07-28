العداء البريطاني فرح يؤجل قرار الإعتزال

(الأناضول) : قرر العداء البريطاني مو فرح، اليوم الجمعة، تأجيل فكرة إعتزاله رياضة ألعاب القوى خلال الفترة المقبلة. وسيشارك فرح في منافسات بطولة زيوريخ التي ستقام بسويسرا ضمن منافسا الدوري الماسي التي ستقام في 24 أغسطس/ آب المقبل، وفقًا لموقع اللجنة المنظمة للبطولة. وأعلن فرح (34 عامًا) منذ شهور الإعتزال بعد نهاية بطولة العالم المقررة بين 4 و13 أغسطس/ آب المقبل في لندن.

وينوي فرح تحقيق ثنائية ثالثة على التوالي في سباقيه المفضلين بعد نسختي موسكو 2013 وبكين 2015، علما بأنه أحرز ذهبية 5 آلاف متر وفضية 10 آلاف متر في دايغو 2011.