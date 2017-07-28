“السعادة” التركي يدعو رونالدو لفعالية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأقصى 

أنقرة- (الأناضول): دعا حزب “السعادة” التركي، نجم نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، للمشاركة في فعالية باسطنبول، احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وقال رئيس الحزب، تمال قره موللا أوغلو، في بيان اليوم الجمعة، إنه وجه دعوة لرونالدو للمشاركة في “التجمع الحاشد للقدس″ الذي سينظمه الحزب يوم الأحد المقبل بمنطقة “يني كابيه” باسطنبول.

وأشار في البيان الصادر عن الحزب، إلى “التبرعات التي قدمها رونالدو لأطفال فلسطين”.

وكان رونالدو قد تبرع بقيمة جائزة الحذاء الذهبي لهداف أوروبا التي حصل عليها عام 2011، لأطفال غزة.

وأضاف موللا أوغلو “نعلم أن الظلم الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطيين في القدس والأقصى تصاعدت حدته في الأيام الأخيرة، ولا يمكننا قبول ذلك، لذا قررنا تنظيم تجمع حاشد لنبدي موقفنا تجاه الممارسات، وللفت الرأي العام العالمي إلى ما يحدث في فلسطين”.

ودعا رونالدو لمساعدة الأطفال السوريين، في وقت سابق اليوم.

وكتب رونالدو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “منذ خمسة أعوام ربما تغيرت الكثير من الأشياء، إلا أنّه بالنسبة لأطفال اللاجئين لم يتغير شيء، لا تنسوهم”.

وشارك كريستيانو في صفحته وسم مؤسسة “احفظوا الأطفال “Save the Children”.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة قبل الماضية (14 يوليو/تموز)، المسجد الأقصى، ومنعت الصلاة فيه، إثر وقوع عملية إطلاق نار.

أما الجمعة الماضية (21 من ذات الشهر)، رفض المصلون الدخول للصلاة، احتجاجا على تركيب بوابات فحص الكترونية على مداخل المسجد.

وأزالت الشرطة الإسرائيلية، فجر أمس، حواجز حديدية وضعتها مسبقا، في منطقة “باب الأسباط”، وذلك بعد أن أزالت، الثلاثاء الماضي، بوابات التفتيش الإلكترونية.

وعلى مدار تلك الفترة، قمعت الشرطة الإسرائيلية تظاهرات فلسطينية عديدة، رافضة لتقييد الدخول إلى المسجد.