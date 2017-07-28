واشنطن تفرض عقوبات تستهدف البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية

واشنطن- (أ ف ب): أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تستهدف البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية، غداة قيام طهران بتجربة لإطلاق صاروخ يحمل اقمارا اصطناعية لوضعها في مدار الأرض.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات تستهدف منظمات وكيانات إيرانية مرتبطة بالبرنامج البالستي للجمهورية الإسلامية، كما نددت الوزارة ب”الأعمال الاستفزازية” لطهران و”التهديد” الذي تمثله للشرق الأوسط.

ويرى محللون أمريكيون أن إيران ستكون قادرة خلال بضع سنوات فقط على امتلاك صواريخ بالستية عابرة للقارات، وقادرة على مهاجمة أى هدف في جميع أنحاء الشرق الأوسط واوروبا والولايات المتحدة بفضل كوريا الشمالية التى وصفتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها أكبر تهديد للأمن الأمريكي في العصر الحديث.