سفير روسيا الجديد للأمم المتحدة يبدأ مهامه ويتعهد بدعم السلام

نيويورك- (رويترز): وصل فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا الجديد إلى الأمم المتحدة لبدء مهام منصبه في المنظمة الدولية، اليوم الجمعة، وتعهد بالتزام موسكو بدعم السلام والتنمية وحقوق الإنسان.

ويخلف السفير نيبينزيا، فيتالي تشوركين الذي شغل المنصب لفترة طويلة حتى وفاته المفاجئة في فبراير/شباط الماضي جراء أزمة قلبية.

وعمل تشوركين (64 عاما) مبعوثا لموسكو لدى الأمم المتحدة لأكثر من عقد من الزمن.

وقال السفير الروسي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لدى تقديمه أوراق اعتماده “يواجه العالم اليوم تهديدات وتحديات لم يسبق لها مثيل وسوف تواصل روسيا، بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن، المساهمة بإيجابية في التصدي لتلك التحديات جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي”.

وتتمتع روسيا إلى جانب الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا.

ونقضت روسيا، أقوى حلفاء بشار الأسد، 8 قرارات للمجلس لتحمي حكومة الأسد من إجراءات ضدها خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات.

وانضمت الصين إلى روسيا في نقض 6 من تلك القرارات.

وتحدث فاسيلي نيبينزيا، وهو دبلوماسي مخضرم أيضا، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا للمرة الأولى، اليوم الجمعة، وناقش مكافحة الإرهاب.