الشرطة الألمانية: مرتكب اعتداء هامبورغ من مواليد الإمارات

هامبورغ- (أ ف ب): أعلنت الشرطة الألمانية أن مرتكب الاعتداء بالسكين، اليوم الجمعة، شاب في ال26 من العمر من مواليد الإمارات العربية المتحدة، موضحة انها تعمل على تحديد جنسيته.

وقدمت الشرطة حصيلة جديدة لضحايا الاعتداء الذي وقع في سوبرماركت، وأوضحت أنه اضافة الى الشخص الذي قتل، أصيب 6 أشخاص بجروح “بعضهم بحالة الخطر”، في حين أن الحصيلة السابقة كانت قتيلا و4 جرحى.

وكان المعتدي قام بعد ظهر اليوم بطعن رجل وجرح آخرين في أحد متاجر حي بارمبيك في هامبورج.

وأفاد عدد من الشهود أن المهاجم صرخ “الله أكبر”.

الا أن متحدثا باسم الشرطة أعلن أن الشرطة “لا تزال غير قادرة بعد على التأكيد”على ذلك، موضحا “نواصل التحقيق في كل الاتجاهات”.

ونقلت صحيفة تاغشبيغل الصادرة في برلين عن مصادر في أجهزة الأمن أن المعتدي من مواليد العام 1991 والشرطة تعرف بانه إسلامي، وقد وصل إلى البلاد بصفة لاجىء.

وقتل في الاعتداء ألماني واحد في الخمسين من العمر تعرض للطعن في السوبرماركت، وأصيب 6 أشخاص بعضهم بحالة خطرة.