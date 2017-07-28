ترامب يقيل كبير موظفي البيت الأبيض ويعين وزير الأمن القومي خلفاً له

واشنطن- (رويترز): أقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة الامين العام للبيت الابيض رينس بريبوس من منصبه وعيّن وزير الامن القومي الجنرال جون كيلي بدلا منه في تغيير كبير بفريقه الرئاسي.

وأعلن ترامب التغيير في تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة، بعد يوم من قيام مدير الاتصالات الجديد بالبيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي باتهام بريباس بتسريب معلومات للصحفيين.

وقال ترامب في تغريدته “يسرني أن أبلغكم إنني اخترت للتو الجنرال والوزير جون إف.كيلي كبيرا لموظفي البيت الأبيض. إنه أمريكي عظيم” واضاف في تغريدة اخرى “اشكر رينس بريبوس على خدماته (…) انا فخور به”.