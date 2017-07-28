﻿رئيس مجلس خبراء القيادة الإيراني:أهم ما يقلق خامنئي هو محاولات إسقاط النظام من الداخل

لندن ـ «القدس العربي»: صرح رئيس مجلسي خبراء القيادة وصيانة الدستور وأحد كبار صُنّاع القرار الإيراني، أحمد جنتي، أن القلق الأهم الذي يشغل بال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، هو المحاولات للإطاحة بالنظام الحاكم في إيران من الداخل، بالإشارة إلى سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وحسب وكالة إرنا للأنباء الرسمية الإيرانية، أكد أحمد جنتي خلال اجتماع الهيئة الرئاسية لمجلس خبراء القيادة مع لجان هذا المجلس، أن الولايات المتحدة تريد ضرب ولاية الفقيه بشكل غير مباشر من خلال العقوبات الجديدة التي فرضتها على الحرس الثوري، لأن الحرس هو ذراع الولي الفقيه.

وصرح أن القلق الرئيسي والأهم الذي يشغل بال المرشد الأعلى الإيراني، هو المحاولات الرامية لإسقاط النظام من داخل البلاد ومؤسسات النظام.

واعتبر أن مبدأ ولاية الفقيه في قلب النظام في إيران، وأوضح أنه إذا عمل هذا القلب بشكل جيد، فإن باقي الأمور ستكون على ما يرام، وقال «ولا سمح الله إذا حصلت مشكلة ما لقلب النظام، سينتهي كل شيء».

وطالب جنتي أعضاء مجلس خبراء القيادة ومسؤولي النظام الإيرانيين بأخذ قمة الحيطة والحذر، مشدداً على ضرورة مراقبة الأوضاع والأحداث بدقة متناهية. ولفت رئيس مجلس صيانة الدستور النظر إلى ضرورة العمل الثوري وتكريس مبادئ الثورة الإسلامية في المجتمع، قائلاً إنه يجب عليهم أن ينقلوا وجهات النظر ونقاط اهتمام خامنئي إلى الشعب الإيراني.

وأوضح أن أحد أسباب القلق لدى المرشد الأعلى الإيراني هو «تيار الفتنة» (بالإشارة إلى الجماعات التي تريد الإطاحة بالنظام الإيراني)، وأنه يجب على الجميع أن يرصدوا المنتمين إلى هذا التيار الخطير الذين تغلغلوا داخل مؤسسات النظام وشغلوا بعض المناصب، لأنهم يشكلون خطراً وجودياً على بقاء النظام.

وركّز على أن المخططات الرامية لإسقاط النظام تشكل الخطر الأول والأهم في الظروف الراهنة، مضيفاً أن العدو يخطط لإطاحة النظام من الداخل، بعدما فشلت مخططاته للإطاحه به من خارج البلاد.

وأشار رئيس مجلس خبراء القيادة إلى تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين والمعارضة الإيرانية بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تحتفل بذكرى مرور 40 سنة على انتصار ثورة 1979، وقال إن هؤلاء يخططون لإسقاط النظام خلال 3 أو 4 سنوات.