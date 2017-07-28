﻿التحالف يشن غارات مكثفة على صنعاء رداً على هجمات بالستية

تعز ـ «القدس العربي» ووكالات: ذكرت مصادر محلية أن العاصمة اليمنية صنعاء شهدت في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة غارات مكثفة من قبل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، استهدفت المعسكرات ومخازن الأسلحة التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون والرئيس السابق علي صالح.

وقالت لـ(القدس العربي) ان قوات التحالف العربي شنت أكثر من 10 غارات جوية على العديد من المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة في العاصمة صنعاء وضواحيها. وأوضحت أن من بين المواقع العسكرية التي تم قصفها صباح أمس بالغارات الجوية لقوات التحالف قاعدة الديلمي الجوية، المحاذية لمطار صنعاء الدولي، ومخازن ألوية الصواريخ جبل عطان، معسكر الفرقة الأولى مدرع، مدرسة الحرس الجمهوري، معسكر جبل بر اش في نقم، مجمع 22 مايو في منقطة سواد حنش، مقر جهاز الأمن القومي (الاستخبارات) في منطقة صرف، ومعسكر الخرافي في بداية طريق مأرب (جولة آية)، معسكر السواد في منطقة حزيز، بالاضافة إلى قصف منطقة جربان في بلدة سنحان معقل على صالح، في الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الغارات الجوية لقوات التحالف على العاصمة صنعاء جاءت بعد ساعات فقط من اعتراض بطاريات التحالف صاروخا باليستيا أطلقه الانقلابيون الحوثيون نحو مدينة مكة المكرمة، حيث تم اعتراضه على بعد 69 كم منها، دون وقوع أضرار حسب المصادر اليمنية والسعودية.

ووجهت قوات التحالف العربي اتهامات صريحة للانقلابيين الحوثيين وعلي صالح، باستهداف الأماكن المقدسة في مكة المكرمة، بالسعودية، في محاولة منهم لإفشال موسم الحج المقبل المقرر بدؤه بعد نحو شهر من الآن.

واشارت قوات التحالف إلى ان استمرار تهريب الصواريخ الباليستية إلى أيدي الانقلابيين في الأراضي اليمنية «يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة غربي اليمن، وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف العربي للشحنات الإغاثية والبضائع».

إلى ذلك، قتل، أمس الجمعة، 5 جنود حكوميين وعشرات من مسلّحي جماعة «الحوثي»، في معارك بين الجانبين جنوب غربي اليمن، حسب مصدر عسكري حكومي.

وفي تصريح، قال المصدر العامل في «اللواء 35 مدرع»، إنّ معارك عنيفة اندلعت جنوب تعز، إثر هجوم شنته القوات الحكومية لاستعادة السيطرة على جبل الصالحين الاستراتيجي، في منطقة الشقب الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وأضاف، مُفضّلاً عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول بالحديث للإعلام: أنه بدأت المعارك مع ساعات الصباح، وحتى اللحظة استعدنا السيطرة على أجزاء بسيطة من الجبل ذي المساحة الواسعة.

وذكر أنّ المعارك بين الجانبين أسفرت عن مقتل 5 جنود حكوميين وإصابة 3 آخرين، إضافة إلى مقتل وإصابة عشرات من الحوثيين، دون تحديد رقم دقيق.

وأشار إلى أنّ مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، شنت غارتين على مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح المتحالفة معهم.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الحوثيين حول ما أورده المصدر.

ووفق مراسلين فإنّ أهمية السيطرة على جبل الصالحين تكمن في موقعه الذي يطلّ على الطريق الرابطة بين مدينتي تعز وعدن، كما أنّه يطلّ على مديرية دمنة خدير.

وعلاوة على تعز، تشهد محافظات يمنية أخرى حرباً منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، وأعدادا كبيرة من النازحين.

وأعلنت السلطات السعودية، الجمعة، إصابة 3 أشخاص بمقذوف عسكري أطلقه «الحوثيون» من الأراضي اليمنية، على منطقة جازان جنوبي المملكة، وسط تصعيد عسكري في الشريط الحدودي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن المتحدث للدفاع المدني بجازان، يحيى القحطاني، قوله إن فرق الدفاع المدني باشرت صباح الجمعة بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من الأراضي اليمنية باتجاه منزل بمحافظة العارضة، في منطقة جازان.

وأشار المسؤول السعودي، إلى أنه نتج عن القصف، إصابة إمرأة يمنية وطفلتين سعوديتين، لافتا إلى أن الجهات المعنية، باشرت تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في هكذا حالات.

ويتزامن القصف الحوثي، مع تصعيد عسكري في الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة، وذلك غداة إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه منطقة مكة المكرمة ليلة أمس، حسب ما أعلنته المملكة.

وفي المقابل، أعلن الحوثيون، أمس، شن هجمات صاروخية على مواقع للجيش السعودي في نجران، جنوبي المملكة، وإطلاق عدد من القذائف على مواقع سعودية في وادي المسيال بمنطقة «عسير» (جنوب غرب)، وفقا لقناة «المسيرة» التابعة لهم.

وذكرت القناة، أنه تم إطلاق صاروخ «زلزال 2» على معسكر المعطن في جازان، جنوبي المملكة، فيما استهدفت المدفعية موقعي الشبكة والفريضة بجازان، زاعمين سقوط قتلى في الجيش السعودي.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية حول ما ذكرته قناة المسيرة.