﻿ متحف فلسطيني لحفظ الذاكرة والهوية والفنون

الناصرة – «القدس العربي»: حينما تتوفر الإرادة تكون الوسيلة، حتى وإن شحت الإمكانيات وسدّ الأفق، مما يفسّر كيف ولماذا ينجح فرد بإنجاز ما يفترض أن تقوم به مؤسسات عامة.

نادر زعبي معلم فلسطيني من قرية كفرمندا داخل أراضي الـ 48، بادر قبل سنوات على نفقته الخاصة لتأسيس مركز التراث والتوثيق. هذا المركز عبارة عن متحف فريد يوثق بقاء وصمود فلسطينيي الداخل أمام كل التحديات ويساهم في الحفاظ على هويتهم الوطنية مقابل كافة محاولات الأسرلة وتهديد الموروث الثقافي الخاص بهم.

في هذا المتحف الذي يستقبل الكثير من الزوار وطلاب المدارس، حل السفير التركي كمال أوكيم ضيفا، وذلك لاحتوائه الكثير من الوثائق والمقتنيات التي ترمز للدولة العثمانية وحكمها للبلاد طيلة أربعة قرون.

وعبر السفير التركي عن دهشته لثراء وندرة المتحف القائم بجهد ذاتي ويحتوي على كمية ضخمة ومتنوعة من الموجودات التراثية الخاصة بحياة الفلسطينيين والوثائق التاريخية. ولكل واحدة من موجودات المتحف القائم في الطابق الأول من البيت حكاية تنسج رواية إنسانية ووطنية عن بقاء شبه مستحيل رغم التحديات.

عند معاينة هذه الموجودات من أدوات عمل وأدوات منزلية يدرك الزائر عمق ما قصده الشاعر الفلسطيني الراحل توفيق زيّاد، ابن كفرمندا أصلا، حينما تحدث عن التجربة القاسية لفلسطينيي الداخل في فترة الحكم العسكري في العقدين التاليين لنكبة 48 يوم حوصروا من مختلف الجهات وواجهوا شظف العيش. وقتها عبر عن صمودهم بقصيدة مغناة يحفظها الناس حتى اليوم يقول فيها « كأننا عشرون مستحيل .. في اللد والرملة والجليل «.

ومن الموجودات النادرة في المتحف الغني وثائق عثمانية وانتدابية، ونقد ورقي ومعدني فلسطيني، وجوازات سفر عثمانية وفلسطينية انتدابية، وجواز مصري من زمن الخديوي إسماعيل ولوحات فنية. ومن الوثائق اللافتة مذكرة من الوالي العثماني في بيروت لكافة المخاتير في المنطقة حول النظم الإدارية المطلوبة، وأختام عثمانية من القرنين الـ18 والـ 19. وتروي عدة وثائق نضال فلسطينيي الداخل ضد الحكم العسكري الإسرائيلي الاحتلالي الذي امتد حتى 1966، وفي واحدة منها يطالب أهالي بلدة الطيرة إسرائيل بإلغاء الحكم العسكري الذي «يحط من كرامتنا القومية ويحرمنا من أبسط حقوق الإنسان».

وعن كيفية جمعها، يقول زعبي لـ «القدس العربي» إنه يلف بين الأرياف بحثا عن الأدوات والتحف والموجودات الأثرية بعضها نادر، كغليون كان يتبع لوالي عكا أحمد باشا الجزار من القرن الـ 18. وهناك زاوية في صدر المتحف يعتز بها زعبي، وفيها عقود زواج بتوقيع الشيخ المجاهد عز الدين القسام الذي عمل مأذونا وإماما في مسجد الاستقلال في حيفا التي وصلها من سوريا في عشرينيات القرن الماضي حتى استشهاده عام 1935. ويحتوي المتحف على طوابع بريدية عربية وعثمانية ومجلات من القاهرة وبيروت ودمشق صدرت مطلع القرن العشرين بينها «الهلال»، و»السلوى»، و «المعارف» إضافة لصحف فلسطينية في فترة الانتداب. من هذه الصحف صحيفة «الاتحاد» التي ما زالت تصدر في مدينة حيفا تباعا منذ 1944، وهي الصحيفة الفلسطينية اليومية الوحيدة في أراضي الـ 48 وتنطق بلسان الحزب الشيوعي.

في العدد الأول من «الاتحاد» استهل المؤرخ والكاتب الراحل إميل توما افتتاحيتها بالآية قرآنية «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض»كما يستدل من نسخة الصحيفة المعلقة على أحد جدران المتحف.

بطبيعة الحال، يحتضن المتحف الغني بمضمونه جناحا للزراعة في الأرياف الفلسطينية لا يقتصر على المحراث الخشبي أو على المطحنة الحجرية للدقيق (الجاروشة ) المتوفرة كتحفة أثرية بكثير من بيوت الفلسطينيين اليوم.

مفاتيح العودة

وفي وسع الشباب الزائرين للمتحف التعرف على طبيعة المعيشة اليومية للإنسان الفلسطيني قبل النكبة، وفي العقدين التاليين لها خاصة في القرى، وذلك بفضل عرض كل مقومات الحياة في البيت والمطبخ الفلسطينيين كمقاعد القش وخابية الزيت والقمح وزير الماء وكوارة العسل والقدور والمغمقان والطبق والقبعة، وغيرها من الأدوات المصنوعة من سيقان نبتة القمح. وتذكّر مفاتيح العودة المعدنية المعلقة على الجدران بكارثة الفلسطينيين الوطنية وبتمسكهم بحلم العودة للأوطان.

ويستعيد المتحف مشاهد مواسم الحصاد في الأرياف الفلسطينية بكل لوازمه من أدوات ومواسم قطف الزيتون. ويمتاز القسم الخاص بوسائل الإضاءة القديمة بثرائه من الأسرجة والقنديل واللوكس والبريموس. أما القهوة رمز الضيافة العربية، فتحظى بجناح بارز يليق بها، وتعرض فيها أواني إعدادها وتقديمها من المحماص والطاحون حتى الفنجان، وتزدان جنبات هذه الزاوية بصور شيوخ يحتسون القهوة «السادة» بفنجان خاص بها.

ولا يكتف زعبي بكل هذه الموجودات التي يجمعها على نفقته بجهد النملة، فبادر لبناء جناح جديد يجسّد البيت الفلسطيني التراثي وملامح القرية حول «عين البلد». ويتابع بلهجة مليئة بالاعتداد والرضا «وجدت بعض التحف النادرة في سلات المهملات منها ثريات بلورية نادرة عمرها مئة سنة وأكثر في بلدة كفركنا وقمت بتنظيفها ومنحها «الاحترام» اللائق بها كما تلاحظ. ويوضح زعبي الذي يستقبل الزوار بعد ظهر كل يوم، أن ما دفعه لبناء هذا المركز الرغبة بسد الفراغ الناجم عن سياسات الأسرلة داخل المدارس العربية، والمساهمة في تطوير انتماء الطلاب لشعبهم وأمتهم وحضارتهم وحماية التراث الفلسطيني من الاندثار. وعبر عن سروره لزيارة السفير التركي للمتحف، منوها برغبته بدعوة عدد من السفراء الأجانب لزيارة متحفه لتعريفهم بشكل حقيقي على سيرة ومسيرة فلسطينيي الداخل.