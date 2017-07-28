﻿مؤسسة فلسطينية تتهم إسرائيل بتعذيب الأسرى وإذلالهم خلال عمليات التنقل بعربات «البوسطة»

غزة ـ «القدس العربي»: قال مركز فلسطيني متخصص في متابعة شؤون الأسرى والمعتقلين، إن إدارة مصلحة السجون تواصل انتهاكاتها بحق الأسرى في السجون رغم الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي كانت «البوسطة» وأوضاعها السيئة أحد مطالب الأسرى الرئيسية.

وأكد الدكتور رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات، أن ظروف «البوسطة» ويقصد فيها العربة التي ينقل فيها الأسرى إلى المحاكم أو إلى سجون أخرى، أو تلك التي ينقل فيها المرضى من السجن إلى ما يسمى مستشفى الرملة، هي وسيلة نقل صعبة، بسبب رائحتها الكريهة لسوء تصرف الأسرى الجنائيين كون «البوسطة» تقل الأسرى الفلسطينيين واليهود، ذوي القضايا المدنية الجنائية والأمنية ذات الأبعاد الوطنية معاً.

وقال إن ذلك يشكل خطرا على حياة الأسرى الفلسطينيين. وأشار الى أن «فرقة الناحشون» إحدى فرق الأمن في إدارة السجون، لا تقدم خلال عمليات «البوسطة» للأسرى الطعام والشراب، ولا توفر لهم عملية دخول الحمام ولو طالت الرحلة. وأكد أن عربات «البوسطة» تكون شديدة الحرارة في فصل الصيف، وشديدة البرودة في فصل الشتاء، كونها مصنوعة من الصفيح السميك، ومقاعدها من الحديد، وقليلة التهوية، مما يتسبب في ضيق التنفس لراكبيها بسبب وجود ثقوب في أعلاها، في ظل كثرة الدخان والرائحة الكريهة والاكتظاظ وقلة التهوية. وأوضح أن بداخلها غرفة عزل ضيقة ومنفصلة لا تكاد تتسع لطول أرجل الأسير. وأكد حمدونة أن أقسى المعاناة في عملية «البوسطة» هي معاناة الأسير المريض الذي يحتاج للماء وتناول الدواء، أو تناول الطعام في موعده ودخول الحمام وخاصة لمرضى السكر، وأن هنالك خطورة كبيرة على حياتهم بسبب تلك التضييقات.

يشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين وعددهم يقترب من السبعة آلاف أسير، في سجون الاحتلال يعانون من أوضاع إنسانية صعبة للغاية، حيث تتعمد إسرائيل عدم تقديم العلاج اللازم للمرضى منهم، كما لا توفر لهم الطعام اللازم، وتضيق عليهم عمليات زيارات الأهل، حيث حرمت مؤخرا أهالي أسرى حماس من قطاع غزة، من زيارة أبنائهم.

وكان الأسرى قد خاضوا قبل شهرين إضرابا عن الطعام دام لـ 41 يوما، انتهى بوعد إسرائيل بتلبية مطالبهم الخاصة بتحسين ظروف اعتقالهم، غير أن سلطات الاحتلال نكثت هذه الوعود.

وقال حمدونة إنه غالباً ما يتم معاملة الأسرى «معاملة سيئة جداً» من طرف قوات الأمن الخاصة، بالاعتداءات الجسدية والتفتيشات وخاصة العارية، وسوء تقديم الاحتياجات الأساسية للأسرى المقيدين من الأيدي والأرجل. وطالب وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بكشف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية، والضغط عليه لوقفها وحماية الأسرى، ومحاسبة ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسؤوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الإنسان.

إلى ذلك أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين يامن زيدان، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قررت إنهاء عزل الأسيرة شيرين العيساوي ونقلها الأسبوع المقبل لسجن «هشارون». وقال زيدان الذي تقدم بشكوى لإدارة السجون حول عزل العيساوي، إنه سيتم إنهاء عزلها الذي استمر لأكثر من شهر في ظروف سيئة وصعبة في سجن الجلمة، مشيرا إلى أنه سيجري نقلها لقسم الأسيرات في السجن بعد أيام.