﻿وزير الأشغال الفلسطيني يبحث مشاكل إعمار غزة مع مسؤول كبير في «الأونروا»

غزة ـ «القدس العربي» : بحث وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، مع نائب مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» ديفيد ديبولد، المشاكل التي تعيق عملية الإعمار في قطاع غزة. وذكر بيان صدر عن الوزير أنه بحث مع المسؤول الدولي، آخر مستجدات منح الإعمار المتوفرة لدى «الأونروا»، وأبدى استعداد الوزارة الكامل لحل أي مشاكل قد تواجه منح إعادة الإعمار المخصصة للاجئين.

وشمل اللقاء كذلك مناقشة عدد من القضايا المهمة على رأسها العقبات التي تواجه نظام (GRM)، المخصص لإدخال مواد البناء إلى غزة، وبحث سبل تسريع إدخال الإسمنت عبر هذا النظام.

وتناول اللقاء الحديث عن مشكلة تذبذب أسعار صرف الدولار وآثارها السلبية على سير المشاريع التي يتم تنفيذها مع «الأونروا».

وكان مقاولون ينفذون مشاريع دولية اشتكوا من عملية تذبذب صرف سعر الدولار الأمريكي، خاصة وأنهم ينفذون هذه المشاريع وفق عطاء يقدم بعملة الدولار، حيث تكبدوا خسائر مالية جراء عدم استقرار سعر الصرف.

والمعروف أن عملية إعمار المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة تواجه صعوبات ومعيقات كبيرة، أهمها عدم التزام المانحين بتعهداتهم التي قطعوها في مؤتمر الإعمار الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2014، أي عقب انتهاء الحرب، إضافة إلى القيود الإسرائيلية على حركة دخول مواد البناء.

وخلال تلك الحرب دمرت إسرائيل ما يزيد عن 14 ألف منزل بشكل كلي، إضافة إلى تدميرها عشرات آلاف المنازل بشكل جزئي وبليغ.

ولا تزال هناك نحو ستة آلاف أسرة في غزة تقيم في منازل مستأجرة، لعدم حصولها على التمويل اللازم لإعادة بناء منازلها المدمرة.

يشار إلى أن «الأونروا» ذكرت في تقرير جديد لها حول الوضع في غزة، إن القطاع يعاني من «أزمة إنسانية» تضاعف تأثيرها بسبب دوامات العنف والدمار وأزمات الوقود والماء، والغياب الواضح لأية تحسينات اقتصادية اجتماعية مستدامة للاقتصاد المنهار، خاصة مع دخول الحصار الإسرائيلي المفروض على السكان عامه الـ 11 على التوالي.

وجددت «الأونروا» رفضها لهذا الحصار، الذي قالت إنه «يستمر في إعاقة حرية الحركة، سواء للأفراد أو البضائع»، مؤكدة أنه «نوع من أنواع العقاب الجماعي»، ودعت إلى رفعه بشكل كامل.

واستعرضت حالة المعبر التجاري في قطاع غزة الذي تدخل منه البضائع من إسرائيل لسكان القطاع، وذكرت أنه خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي دخلت 7,227 شاحنة محملة بالبضائع، حيث يعتبر هذا الرقم أقل بنسبة 29% من المعدل الشهري لدخول الشاحنات لغزة المسجل منذ بداية عام 2017، وأقل بنسبة 35% من المعدل الشهري المسجل في النصف الأول من عام 2007 (أي قبل فرض الحصار)، كما يعتبر ذلك العدد من الشاحنات التي دخلت في هذا الشهر هي الأقل منذ تموز/يوليو 2015.

وارتكزت «الأونروا» في تقريرها إلى ما أورده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الذي أشار إلى خروج 113 شاحنة محملة بالبضائع من غزة لأغراض التصدير، حيث يعتبر هذا العدد أقل بنسبة 20%من عدد الشاحنات التي خرجت من غزة في ذات الشهر من عام 2016، وأقل بنسبة 88% عن المعدل الشهري الذي سجل في النصف الأول من عام 2007، أي قبل الحصار، وكانت أغلب الصادرات من المنتجات الزراعية.

وبين أن التعافي الحقيقي للقطاع الزراعي في غزة، يبقى معرقلاً بسبب محدودية الكميات والأنواع المسوح تصديرها، وكذلك القيود المشددة على الواردات من المواد الخام والبضائع المصنفة بأنها ضمن قائمة «المواد مزدوجة الاستخدام»، مثل الأسمدة، والألواح الخشبية والأنابيب الحديدية، إضافة إلى تأخير خروج المنتجات الزراعية الناتجة بسبب عمليات الفحص التي تستغرق وقتاً طويلاً على المعبر الوحيد المخصص للبضائع، وهو معبر كرم أبو سالم، وهذا ما أدى إلى انخفاض جودة المنتجات، حيث تصبح غير طازجة أو حتى من الممكن أن تفسد.

وأعاد تقرير هذه المنظمة الدولية التذكير بالبيان الصادر عن اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، حول قطاع غزة، والذي أعرب خلاله ممثلو اللجنة الذين التقوا في القدس عن «القلق الشديد» من جراء تدهور الوضع الإنساني في غزة.