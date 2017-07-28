﻿مسيرات حاشدة في غزة تضامنا مع القدس ودعوات لاستغلال «نصر الأقصى» لإتمام المصالحة

تواصلت أمس المسيرات الغاضية في قطاع غزة، ضد الهجمات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وسط تحذيرات للاحتلال بتصعيد المقاومة، حال الاستمرار في مسلسل تضييق حرية العبادة في المدينة المقدسة. وانطلق أنصار حركة حماس عقب صلاة الجمعة في مناطق شمال قطاع غزة في مسيرة جماهيرية حاشدة، ردد المشاركون فيها هتافات ضد إسرائيل، وأخرى تناصر المسجد الأقصى. ورفع المشاركون الذين تقدمهم قادة الحركة الرايات الخضراء، ولافتات وصورا تدعم سكان المدينة في معركة الدفاع عن الأقصى.

وكانت الحركة قد دعت لإقامة صلاة الجمعة في أكثر من مكان قرب الحدود الفاصلة مع إسرائيل، في تعبير عن التضامن مع المسجد الأقصى.

وعلى غرار صلوات الجمعة في الأسبوعين الماضيين اللذين شهدا الإجراءات الإسرائيلية التي ضيقت الخناق على المصلين في المسجد الأقصى، خصص خطباء المساجد في قطاع غزة خطبهم للحديث عن تلك الانتهاكات، وطالبوا باستمرار المواجهات وتصعيد المقاومة، بهدف إفشال كل المخططات الإسرائيلية. كذلك دعا الخطباء لاتخاذ الدول العربية والإسلامية مواقف أكثر حزما في التعامل مع إسرائيل، تشمل إغلاق السفارات وقطع العلاقات الدبلوماسية، من أجل نصرة فلسطين والمسجد الأقصى، بعد أن تحدثوا عن قيمة المسجد الدينية في الإسلام.

وشهد قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين، خروج عشرات المسيرات والتظاهرات الغاضبة، كان من بينها عرض عسكري لفصائل المقاومة، ضد إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى.

وكان الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس قد قال إن المقدسيين بنصرهم وكسر إرادة الاحتلال فرضوا واقعا جديدا في المسجد الأقصى «ووجهوا صفعة قوية للاحتلال ومن خلفه للمتخاذلين والقوى المتواطئة معه». وأكد أن موقف سكان القدس الموحد، يدعو جموع القيادات الفلسطينية لتجاوز الخلافات وتحقيق وحدة وطنية «تكون صمام أمان لمشروعنا الوطني ودُرة تاجه المسجد الأقصى المبارك». وثمن أبو مرزوق المواقف الشعبية والرسمية المساندة للصمود الفلسطيني في القدس.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، خلال كلمة له في مهرجان أقــــامته حركته جنوب القطاع، وهو يشيد بانتصار سكان القدس على الاحــــتلال من خلال إزالة «البوابات الإلكترونية» والكاميرات الذكية «بوحدة شعبنا والــــتفافه حول رايــة المقـــاومة يمكن فقط أن نحرر فلسطين كل فلســـطين».

وأضاف «أن الانتصار الذي حققه أهل القدس، يذكرنا بانتصارات صلاح الدين، ويضعنا أمام حقيقة لا بد منها أننا لا يمكن أن نحرر الأقصى ونحن نعيش هذا الانقسام». وأكد أن المقاومة في غزة «ستظل شوكة في حلق العدو الصهيوني»، وستظل ضاغطة على الزناد ولن ترفع «الراية البيضاء» مهما حدث، ومهما استخدم الاحتلال من قوة ضده، حتى تحرير فلسطين. وشدد على أن «ثورة القدس حملت دلالات عديدة أهمها أن شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس وأراضي الـ48، متوحد حول خيار المقاومة ومتمسك بحقوقه ولن يتنازل عنها، وانه لا مكان للعدو الصهيوني على أرضنا ومقدساتنا».

وأعرب عن حزن وألم الشعب الفلسطيني وخاصة أهل القدس «بسبب غياب الأمة الإسلامية عن ما يحدث للمسجد الأقصى»، مطالبا بضرورة قيام الأمة العربية والإسلامية بإعادة توجيه بوصلتها نحو القدس وفلسطين «وعدم الانشغال فيما صنعه الغرب لها من مقتلة ومحرقة ليصرفها عن جوهر الصراع وعدوها الحقيقي الذي ينخر بجسدها».

ورحب بقرار الرئيس محمود عباس القاضي بوقف كل الاتصالات مع إسرائيل، داعياً إياه إلى «إلغاء كل الإجراءات التي اتخذها ضد قطاع غزة، والإسراع في دعوة الفصائل الفلسطينية للحوار حول طاولة واحدة لإنهاء الانقسام الذي عشش في حياة شعبنا الفلسطيني على مدار عشر سنوات.