﻿التركيبة الطائفية تلقي بظلالها على معركة تلعفر

بغداد ـ «القدس العربي»: مع نهاية معركة الموصل تتجه الأنظار صوب مدينة تلعفر، أحد معاقل تنظيم «الدولة الإسلامية» في شمال العراق، ذات الغالبية التركمانية، التي تطبق ميليشيات «الحشد الشعبي» الحصار عليها. ويرى محللون أن معركة تلعفر تشبه إلى حد ما معركة الموصل عسكرياً وسياسياً.

التنظيم ‏يبسط سيطرته على المدينة، إضافة إلى بلدة المحلبية القريبة من تلعفر وعدد من القرى حول المدينة، ويمتلك القدرة على شن هجمات في تلك المناطق.

وحسب «التحالف الدولي»، عدد عناصر التنظيم داخل القضاء يقدّر بـ2500 مقاتل، ومع تضييق الحصار على «الدولة»، كشفت مصادر لـ»القدس العربي»، أن التنظيم «بدأ بفتح ممر لدخول بعض البضائع والمواد الغذائية عبر حدوده مع قوات البيشمركه، من خلال بعض التجار والوسطاء في محاولة منه لتخفيف الحصار عن المدينة».

وبرزت الخلافات مجددا حول هوية القوات التي ستدخل المدينة، حيث يعزو مراقبون تأخر عمليات السيطرة على تلعفر بالرغم من محاصرتها تماما، لرفض رئيس الوزراء حيدر العبادي أن يتولى «الحشد» اقتحام المدينة كما صرح في 23/ تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وهذا ما أكده القيادي في ميليشيا «الحشد» أبو جعفر الشبكي في تصريح صحافي حيث قال: إن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي «يتعرض لضغوط لمنع اسناد مهمة تحرير قضاء (تلعفر) غربي الموصل الى فصائل الحشد».

في حين، توعدت قيادات أخرى في» الحشد» بدخول قواتها الى المدينة، وفق ما قاله نعيم العبودي المتحدث باسم «عصائب أهل الحق» إحدى أكبر تشكيلات «الحشد» حيث نفى أن «يكون هناك قرار من العبادي بعدم مشاركة الحشد في معركة تلعفر، مبينا أنهم مشاركون فعليا على الأرض»، وذلك من خلال تطويقهم للمدينة واستعادة مناطق شاسعة من محيطها، إضافة لقطع إمدادات تنظيم «الدولة».

وأضاف، أن «معركة تلعفر هي إحدى أهم معارك الحشد، وأن الأخير جزء أساسي فيها سيما وأن آلاف المقاتلين فيه هم من أبناء المدينة».

وفي السياق ذاته، عزت النائب في البرلمان العراقي المنحدرة من تلعفر نهلة الهبابي، رفض رئيس الوزراء، دخول الحشد تلعفر إلى تجنب العبادي فتح معركة سياسية ضد تركيا، بعد تهديد الأخيرة في حال دخلت قوات الحشد المدينة.

وأضافت أن «التأثير التركي سيفقد دوره حال وصول بغداد وواشنطن إلى اتفاق حول موعد وهوية القوات المشاركة في العملية».

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حذر في 30 تشرين الأول/أكتوبر، من العام الماضي، الميليشيات الشيعية من دخول تلعفر، وبث الخوف بين سكانها، مهدداً برد تركي مختلف إذا اقتضى الأمر.

وقال السياسي العراقي المعارض، بهجت الكردي لـ«القدس العربي»، إن «إصرار إيران على مشاركة الحشد في معركة تلعفر يهدف إلى جعل القضاء، نواة للتشيع شمال العراق ومحافظة خاضعة للنفوذ الإيراني وقاعدة إنطلاق لكل من يهدد النفوذ الإيراني في الشمال، مستغلة موقع المدينة الجغرافي في وسط المثلث العراقي السوري التركي.

وعن دور تركيا، قال: إن «الولايات المتحده لديها مصلحة مشتركة مع ايران وهي فصل تركيا عن العالم العربي تماماً، فبسيطرتها على تلعفر تكون إيران قد أحاطت سنة العراق بخط نفوذها، وهذا من شأنه إضعاف الدور التركي وهو تماما ما تفعله واشنطن بدعمها للاكراد للسيطرة على الرقة».

ويرى خبراء عسكريون أن «أياما شاقة بانتظار جميع الأطراف المتقاتلة على المدينة فـ»ولاية الجزيرة»، كما يسميها التنظيم، هي إحدى أهم حواضنه في العراق، سيما وأن عددا من قادة التنظيم ينحدرون منها كأبو علاء العفري وأبو معتز القرشي الشخصيتين الأهم بعد البغدادي، واللذين أعلن عن مقتلهما في وقت سابق، إضافة لذلك فإن جل عناصر التنظيم المتواجدين داخل المدينة هم من أبنائها، وهذا ما يعطي للتنظيم نفسا أطول في المعركة وخبرة أكبر».

وعلى ما يبدو أن معركة تلعفر تحمل بعدا طائفيا بحتا يتمثل ذلك بدفع «الحشد الشعبي» لمقاتليه الذين ينحدرون من تلعفر، وهم من التركمان الشيعة لتخوم المدينة وتحصن التنظيم داخلها بمقاتليه من التركمان السنة، ويبدو أن هذا البعد الطائفي أثار مخاوف اقليمية ودولية ألقت بظلالها على معركة تلعفر.

ويذكر أن تلعفر المدينة الواقعة إلى الغرب من مدينة الموصل تشهد منذ عام 2003، صراعا طائفيا للسيطرة عليها انتهى بسيطرة تنظيم «الدولة» على المدينة في 23 حزيران/يونيو2014 بعيد أيام من سيطرته على مدينة الموصل كبرى مدن شمال العراق.