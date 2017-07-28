﻿مقتل عائلة في هجوم لـ5 انتحاريين في تنظيم «الدولة» غربي العراق

بغداد ـ «القدس العربي»: رد مصدر في القوات العراقية، أمس الجمعة، على تقرير منظمة «هيومن رايتس واتش» الذي اتهمت فيها الفرقة 16 التابعة للجيش المدربة من قبل واشنطن، بإعدام مدنيين في الموصل، فيما قتلت عائلة بهجوم لتنظيم «الدولة» على ناحية البغدادي في الرمادي.

وقال مصدر رفيع في قيادة العمليات المشتركة لـ«القدس العربي»، إن «معظم مصادر المنظمة يبحثون عن الشهرة أو فرصة عمل في الـ UN، وغير متواجدين في مناطق النزاع في العراق»، مضيفاً إن «غالبية تقارير المنظمة تنقصها الدقة، وهذا الموقف جاء من خلال المتابعة والرصد».

وأقر المصدر، وهو ضابط برتبة عقيد، بـ«وجود حالات اعتداء فردية. وهي مرفوضة، لكن المنظمة تبالغ في تقاريرها، ولا تستحق الرد عليها».

وأكد الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن «المعلومات الواردة في تقارير المنظمة تؤخذ من مقاطع فيديو ينشرها بعض الجنود على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تبذل المنظمة أي جهد في الاستقصاء عنها».

وختم حديثه قائلاً: «رايتس ووتش لا تنقل كل الحقيقة، ولا تستحق أن يقال عنها منظمة».

في الموازاة، كشفت نائب عن محافظة نينوى العراقية، إن نسبة الدمار التي لحقت بالساحل الأيمن لمدينة الموصل تقدر بأكثر من 90 في المئة، وفيما وصف المدينة بـ«المنكوبة»، انتقد الدور الحكومي في إعادة إعمار المدينة.

وقال النائب في مجلس النواب العراقي طالب المعمار، لـ«القدس العربي»: «مضى على تحرير الجانب الأيسر للموصل نحو خمسة أشهر، لكن أهالي المدينة يعانون؛ حتى الآن؛ من انعدام الماء والكهرباء، فضلاً عن الأضرار في البنى التحتية وما خلفه قصف الطائرات».

أما الجانب الأيمن للمدينة، والذي أعلن تحريره في 10 تموز/ يوليو الجاري، «فلا توجد فيه أي جهود للدوائر الحكومية والمؤسسات المحلية، في إعادة إعماره». يقول المعمار.

وأضاف أن «الساحل الأيمن للموصل منكوب، ونسبة الدمار فيه بلغت أكثر من 90 في المئة. البنى التحتية ودور المواطنين والأبنية الحكومية مدمرة بالكامل، خاصة في الموصل القديمة التي لا تتجاوز فيها مساحة المنزل 50 متراً». وطالب النائب عن نينوى «الدولة بتعويض أهالي الموصل بمبالغ مالية حتى يتمكنوا من بناء منازلهم المدمرة».

ورغم خسارته الموصل لكن تنظيم «الدولة» ما يزال يسيطر على عدد من المدن في العراق، ويشن هجمات من خلالها.

في السياق، قال قائد عمليات الجزيرة في الجيش العراقي في محافظة الأنبار، إن عائلة عراقية قتلت بهجوم لتنظيم «الدولة» بـ 5 انتحاريين استهدفوا ناحية البغدادي غرب الرمادي مركز المحافظة.

وأوضح اللواء الركن قاسم المحمدي، أن «خمسة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة تسللوا من الصحراء الى ناحية البغدادي 90 كم غرب الرمادي». مبينا أن «القوات الأمنية قامت بملاحقتهم داخل الازقة بالناحية».

وأضاف المحمدي، أن «أربعة انتحاريين تم قتلهم من قبل القوات الأمنية ومسلحي العشائر».

وأشار الى أن «الانتحاري الخامس دخل أحد المنازل وفجر نفسه وسط عائلة مكونة من ستة افراد مما أدى الى مقتلهم جميعا».

وبين المحمدي، أن «القوات الأمنية تفرض سيطرتها على ناحية البغدادي وهناك إجراءات امنية من عمليات تفتيش بحثا عن مطلوبين وخلايا نائمة في الناحية».

وناحية البغدادي تسيطر عليها القوات الأمنية والعشائر غربي الأنبار، وغالبا ما يتسلل انتحاريين الى الناحية ويفجرون أنفسهم مستهدفين القوات الأمنية والمدنيين فيها ما يوقع ضحايا بينهم.

إلى ذلك، قُتل 5 أشخاص بينهم 4 مدنيين وأصيب 7 آخرون، إثر قصف جوي وهجوم مسلح وقعا بشكل منفصل في منطقة الطارمية، شمالي محافظة بغداد العراقية، حسب مصدرين أمنيين وشاهد عيان.

وقال أحمد السلمان، أحد أهالي منطقة البغدادي»، في الطارمية، إن «طائرة حربية قصفت، منزل عضو المجلس البلدي جميل الشرميط، وحديقة مجاورة للمنزل كان يتجمع فيها عددا من الأشخاص».

وأشار إلى أن القصف أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 4 آخرين بينهم اثنان بجروح خطيرة.

وعلى إثر الحادث، طوقت قوة أمنية، مكان القصف وأغلقت الطريق المؤدي إلى المنطقة.

ورجح مصدر أمني، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن تكون الطائرات العراقية قصفت المنزل والحديقة عن طريق الخطأ بدلا من إحدى مضافات (مكان للتجمع) تنظيم «الدولة» المنتشرة في المنطقة.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الأمنية العراقية حول الحادث.

وفي حادث آخر، قال الملازم أول في الشرطة العراقية، سعد كاظم، إن عنصرا من «الحشد العشائري» (قوات سنية موالية للحكومة) قُتل وأصيب 3 آخرون إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون ضد نقطة تفتيش لقوات «الحشد» في منطقة «الطارمية».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن السلطات العراقية عادة ما تتهم «الدولة»، بالوقوف وراء مثل تلك الهجمات، لا سيما أنه تبنى هجمات مماثلة خلال الأشهر الماضية.

وخسر «الدولة» معظم الأراضي التي اجتاحها في شمالي وغربي العراق صيف 2014، وذلك بفعل حملات عسكرية متواصلة منذ نحو 3 سنوات بدعم من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة.