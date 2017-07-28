﻿«مراسلون بلا حدود» تندد بطرد المغرب لصحافيين إسبانيين و«نيويورك تايمز» تخصص ريبورتاجاً حول حراك الريف

مدريد – «القدس العربي» : شجبت المنظمة الدولية «مراسلون بلا حدود» في بيان لها منذ يومين إقدام الدولة المغربية على طرد صحافيين إسبانيين من المغرب كانا يغطيان أحداث الحراك في الريف. ويأتي هذا في وقت خصصت الصحيفة الأمريكية الشهيرة «نيويورك تايمز» ملفاً مصوراً حول الحراك بعنوان «القتال من أجل أبسط الحقوق في الريف».

وكانت الدولة المغربية قد أقدمت منذ ثلاثة أيام على نقل كل من الصحافي خوسي لويس نفازو مدير الصحيفة الرقمية «كوريو دبلوماتيكو» (البريد الديبلوماسي) وصحافي آخر من المنبر نفسه وهو فيرناندو سانس من مدينة تطوان الى مدينة سبتة المحتلة (تقع شمال المغرب) وتسليمهما الى السلطات الإسبانية بصفتهما مطرودين من البلاد. وبررت الدولة المغربية القرار بأن السبب الرئيسي هو عدم توافر الصحافيين على ترخيص للتصوير، وقد دخلا الى المغرب كسائحين، لكن مدير الجريدة نفازو متزوج من مغربية ويقيم بشكل دائم في مدينة تطوان شمال البلاد. وكانت بعض الصحف المغربية قد قدمته منذ شهرين على أساس أنه رئيس المخابرات الجزائرية في أوروبا، الأمر الذي أثار استغرابا. ويبدو أن الدولة المغربية لم تعجبها التغطية التي خصصتها هذه الجريدة الرقمية لأحداث الريف، بينما يؤكد مديرها أنها تغطية متوازنة للغاية. واعتبرت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان لها قرار الدولة المغربية بطرد الصحافيين مرفوضا وشجبت التضييق الذي يعاني منه الصحافيون الأجانب والمغاربة في تغطية الريف. وكانت الدولة المغربية قد اعتقلت صحافيين من منطقة الريف مثل الأبلق من «بديل» الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ شهر ثم اعتقال مدير الصحيفة الرقمية «بديل» حميد المهداوي والحكم عليه بثلاثة أشهر سجنا. وكانت العلاقات بين الصحافة الإسبانية والدولة المغربية متوترة جدا في الماضي وشهدت هدنة خلال السنة الأخيرة، لكن طرد الصحافيين قد يعيد التوتر مجددا على الرغم من عدم إعطاء الصحافة الإسبانية حيزا كبيرا للحراك في الريف لأن المغرب لم يعد يحظى باهتمام كما كان عليه الشأن في الماضي.

ومقابل تراجع المغرب في الصحافة الإسبانية، يلاحظ خلال السنة الأخيرة اهتماما متزايدا من طرف الصحافة الأنجلوسكسونية وخاصة الأمريكية بما يحدث في المغرب. وكتبت كبريات الصحف حول الحراك الشعبي في الريف، وفي هذا الإطار خصصت «نيويورك تايمز» ريبورتاجاً مصوراً حول الريف بعنوان «النضال من أجل أبسط الحقوق في الريف»، تناولت فيه عبر صور بالأبيض والأسود مسيرة الحراك من تظاهرات ومواجهات وافتقار المنطقة لأبسط الحاجيات التي تناضل من أجلها الساكنة.

وجاء في الريبورتاج «بينما العالم يوجه أنظاره إلى مناطق أخرى، تحول المغرب الى مسرح للاحتجاجات هي الأكبر من نوعها بعد 2011». ويشير الريبورتاج الى المسيرات التي تشهدها الحسيمة ضد غياب العدالة وضد الفساد وكيف تنتقل العدوى تدريجيا الى بافي مناطق المغرب.