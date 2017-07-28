﻿الرئيس الفرنسي يعلن عزمه إنشاء مراكز لدراسة طلبات اللجوء في ليبيا

باريس – «القدس العربي»‏: بعد يومين فقط على الاجتماع الذي رعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين رئيس حكومة الاتحاد الوطني فائز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، والذي نجح في توافق الفرقاء على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية العام المقبل، يبدو أن ماكرون عازم أيضاً على مواجهة أوجه أخرى للأزمة الليبية، خصوصا ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية التي تنطلق من شواطئ ليبيا باتجاه ايطاليا.

وكان الرئيس الفرنسي قام بزيارة مساء يوم الخميس لمركز إيواء للمهاجرين واللاجئين في مدينة أورليان وسط فرنسا، ليعلن عزمه «هذا الصيف» على إقامة مراكز في ليبيا لدراسة طلبات لجوء آلاف المهاجرين الذين ينوون المغامرة بحياتهم من أجل الهجرة إلى أوروبا. وأوضح ماكرون أن فرنسا ستقوم «بإنشاء مراكز لدراسة طلبات اللجوء لتجنب خوض غمار مخاطر كبيرة غير محسوبة العواقب».

إرسال لجنة فرنسية إلى ليبيا

وشدد الرئيس الفرنسي على أن هذه المراكز سيتم إنشاؤها بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي، ونبّه في المقابل إلى أن هناك دولاً في الاتحاد مترددة حول هذا الإجراء، لكن» فرنسا ستقوم بذلك منفردة إذا تبين أن أوروبا مترددة في هذا الشأن» حسب تصريحات ماكرون . كما أرسل قصر الإيليزيه توضيحاً بشأن مراكز الإيواء في ليبيا، مشيراً إلى أن فرنسا «تشترط استتباب الأمن لتطبيق هذا الإجراء، وهو شرط غير موجود في الوقت الراهن». وأضاف بيان قصر الإيليزيه مساء الخميس الجمعة أن الهدف هو «دراسة ملفات كل مهاجر وطالب لجوء على حدة، عوض ترك آلاف الأشخاص يركبون البحر، ويغامرون بحياتهم»، وفي الأخير عند وصولهم إلى أوروبا يتبين أن لا أحقية لهم في طلب اللجوء.

كما أوضح بيان قصر الإيليزيه أن الحكومة سترسل نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل لجنة مكونة من موظفين فرنسيين تابعين للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية إلى عين المكان في جنوب ليبيا لإنشاء المركز الجديد. وأفاد البيان أن «فرنسا قامت بتحديد منطقة جغرافية تقع ما بين جنوب ليبيا، وشمال شرق النيجر وشمال النيجر من أجل إنشاء مراكز متقدمة لدراسة طلبات اللجوء»، كما سيتم إرسال لجنة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين إلى المراكز المقامة في إيطاليا لمساعدتها على فرز المهاجرين الذين يحق لهم الحصول على حق اللجوء من عدمهم.

نحو مليون مهاجر في ليبيا ينتظرون العبور

كما كشف الرئيس الفرنسي خلال كلمته في مركز للاجئين في مدينة أورليان أن «ما بين 800 ألف ومليون شخص موجودين في ليبيا، يعيشون في ظروف إنسانية مأساوية ينوون الانتقال إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية». وشدد ماكرون على ضرورة «فرض الأمن والاستقرار في ليبيا» من أجل البدء في عملية إنشاء مراكز طلبات اللجوء، كما تعهد الرئيس الفرنسي بالقضاء خلال «عام واحد على مظاهر عيش مئات الرجال والنساء في الشارع وفي الغابات، في ظروف إنسانية صعبة تهدر كرامتهم».

والتقى الرئيس ماكرون بعدة عائلات كانت قد حصلت قبل أشهر على حق اللجوء في فرنسا، وتبادل أطراف الحديث معهم، من بينها عائلة سورية من حلب.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي كان عبر فيها عدد من قادة الاتحاد الأوروبي عن رغبتهم في إيجاد حلول جذرية للهجرة غير الشرعية انطلاقا من الأراضي والشواطئ الليبية، خصوصا بعد انتشار الفوضى وانتشار الميليشيات المسلحة وشبكات تهريب البشر في ليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

لكن خلافات عدة دبت بين عدد من دول الاتحاد الأوروبي حالت دون إقرار إجراء حقيقي يحد من الهجرة، باستثناء عملية «صوفيا»، التي تهدف إلى إنقاذ المهاجرين بحراً، وعملية تدريب حرس الشواطئ الليبيين، ومساعدتهم على السيطرة على شواطئها والقبض على شبكات تهريب المهاجرين.

وإذا ما رأى مشروع الرئيس الفرنسي النور، فإنها ستكون المرة الأولى التي تنشأ فيها على الضفة الأخرى من المتوسط، وفي كل إفريقيا مراكز لفرز المهاجرين الساعين إلى العبور نحو أوروبا للحصول على طلب اللجوء. كما أن إقامة مراكز طلبات اللجوء، داخل الأراضي الليبية، سيشكل عامل ضغط على الحكومة الليبية للتوصل إلى اتفاق حقيقي، يتحقق من خلاله استتباب الأمن والاستقرار.

وأعلن المكتب الدولي للمهاجرين أن نحو 100 ألف مهاجر أغلبهم من الأفارقة عبروا المياه المتوسطية انطلاقا من الشواطئ الليبية منذ بداية العام الجاري.

وتبقى إيطاليا أول دولة أوروبية تستقبل أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين، وهو ما أثقل كاهلها بشكل كبير، بسبب غياب المساندة من دول الاتحاد الأخرى، وهو ما دفعها قبل أسابيع إلى التهديد بإغلاق موانئها بوجه المهاجرين، وبإجبارهم على التوجه إلى موانئ دول أوروبية مجاورة. كما أن رئيس مجلس اوربا دونالد تاسك قد طلب من دول الاتحاد الأوربي قبل أسابيع بضرورة»إغلاق الطريق البحرية الرابطة بين ليبيا وإيطاليا».