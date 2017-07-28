﻿إشادة رئيس نادٍ رياضي تونسي بالرئيس المصري تثير جدلاً في البلاد

تونس – «القدس العربي»: أثار رئيس ناد رياضي تونسي جدلاً في البلاد، إثر إشادته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن التونسيين سعداء بوصوله للرئاسة.

وقال فوزي البنزرتي مدرب فريق «الترجي الرياضي»، في تصريح مقتضب لقناة مصرية، إن التونسيين كانوا سعداء بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة في مصر «ومسكه للأمور»، مشيراً إلى أنه لولا وجود السسيسي لكان العالم العربي «يمكن أن يذهب في داهية».

تصريح البنزرتي أثار موجة استنكار في تونس، حيث انتقد عدد من النشطاء تدخله في السياسة وحديثه باسم الشعب التونسي عموما، رغم أن آراء ليست جميعها مؤيدة للسيسي.

وكتب أحد النشطاء: «أنا من محبي فريق الترجي وأحترم التاريخ الرياضي للبنزرتي، ولذلك أنصحه بعدم الإساءة إلى هذا التاريخ بالخوض في مسائل لا يفهمها». وأضاف آخر مخاطبا البنزرتي: «لمذا تحشر نفسك في بعض المواقف السياسية؟ ومن الذي كلفك بالحديث باسم التونسيين؟». وتابع ناشط آخر «ما قاله البنزرتي ليس مفاجئا، لأن دأب نظام السيسي على الاستعانة بعدد من المشاهير لتلميع صورة نظامه المستبد، ولا أستبعد أن يكون معد التقرير لقّنه الكلمات التي قالها».

وكان المحلل الرياضي التونسي أحمد المغيربي أثار جدلاً كبيراً في وقت سابق بعدما أكد نيته تقبيل حذاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما يزور بلاده، وهو ما اعتبره البعض إساءة لجميع التونسيين، مؤكدين أنهم ليسوا لاعقي أحذية.