السراج ينفي موافقته على دخول قوات إيطالية إلى المياه الليبية ويقول إن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه
الحكومة الإيطالية تصدر مرسوماً يقضي بإرسال سفن عسكرية و53 مليون دولار منحة من الاتحاد الأوروبي لحماية الحدود
حسن سلمان - وكالات
تونس – «القدس العربي»: نفى رئيس حكومة «الوفاق الوطني» الليبية فايز السراج ما ذكرته وسائل إعلام إيطالية حول موافقته على دخول قوات إيطالية مدعومة بمقاتلات عسكرية إلى المياه الإقليمية الليبية.
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، واطلعت عليه «القدس العربي»: «إن ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الإيطالية هو استكمال برنامج دعم خفر السواحل بالتدريب والتجهيز بقدرات تسليحية ومعدات تمكنه من إنقاذ حياة المهاجرين، ومواجهة المنظمات الإجرامية التي تقف وراء الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب، إضافة إلى دعم حرس الحدود وتزويدنا بمنظومة إلكترونية لتأمين ومراقبة الحدود الجنوبية».
وتابع السراج: «نؤكد من جديد أن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولدينا الشجاعة أن نعلن كل خطوة نتخذها، وندافع عنها إذا رأينا أنها تخدم مصلحة الوطن، وليس لدينا ما نخفيه».
وكانت وسائل إعلام إيطالية أشارت إلى أن روما تلقت طلباً من السراج يتضمن دعوة القوات البحرية الإيطالية للتعاون مع حكومته لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى الحكومة الإيطالية قررت إرسال سفن حربية وأخرى متخصصة بالإنقاذ وعدد من المقاتلات وطائرات بدون طيار للقيام بدوريات في لمياه الليبية وتقديم الدعم لخفر السواحل الليبي.
وقال السراج: «هذه المزاعم عارية عن الصحة، وتدخل ضمن محاولات التشويش على ما تم إنجازوه في لقاء باريس من تفاهمات تساهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء مرحلة المساومات والمناكفات والفوضى».
وأضاف: «آن لبعض الأصوات والأقلام أن تكف عن العبث وأن ترتفع إلى مستوى المسؤولية الوطنية وأن تتقي الله وترعى مصلحة الوطن»، داعياً الليبيين إلى الوقوف صفّاً واحداً والانطلاق للمرحلة الجديدة التي «بدأت نحو المصالحة والبناء».
وكان السراج وقّع مع قائد الجيش الجنرال خليفة حفتر خلال «لقاء باريس» الأخير اتفاقا سياسيا يقضي بوقف إطلاق النار والالتزام بحل سياسي للأزمة القائم في البلاد وإطلاق حوار شامل يشمل جميع الأطراف الليبية، بما فيها مجلسا النواب والدولة، إضافة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن.
وأصدر مجلس الوزراء الإيطالي، أمس الجمعة، مرسوماً يقضي بإرسال بعثة عسكرية بحرية إلى المياه الإقليمية الليبية لدعم حرس السواحل المحلية، وفق ما نقله التلفزيون الإيطالي الحكومي. وذكر التقرير التلفزيوني، أن «جلسة مجلس الوزراء أمس أصدرت المرسوم الذي ينص على إرسال بعثة عسكرية تضم سفناً إيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية لدعم عمل خفر السواحل المحلية».
وتتمثل مهمة البعثة الإيطالية، في «المساعدة على التحكم في تدفقات الهجرة من خلال وقف قوارب المهربين، وإعادة المهاجرين إلى البر الليبي». ونقل عن رئيس الحكومة باولو جينتيلوني، قوله لدى خروجه من الجلسة: «ما صادقنا عليه ليس أكثر ولا أقل مما طلبته منا الحكومة الليبية في طرابلس».
وأوضح أن «المرسوم هو خطوة إلى الأمام للمساهمة في تعزيز قدرة السلطات الليبية على مكافحة المهربين وتعزيز القدرة على رقابة الأرض والحدود، وهذا جزء من مسيرة بسط الاستقرار في ليبيا». وأشار التقرير، إلى أن «المرسوم يحتوي أيضاً على قواعد الاشتباك، والحماية للجنود المشاركين في العملية مع سفينة قيادة واحدة على الأقل، وسفن أخرى خفيفة(لم يحدد عددها)».
ومن المقرر أن يعرض المرسوم على البرلمان، الثلاثاء المقبل، للمصادقة التي لا يبدو أنها ستلاقي معارضة، وفق تصريحات قادة الكتل البرلمانية. وفي حال المصادقة على المرسوم برلمانياً، فستبدأ البعثة عملها في غضون سبعة أيام، حيث ستنتقل السفن المكلفة إلى داخل المياه الليبية، وفق الإجراءات الدستورية.
وفي سياق مشترك أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، تخصيص 53 مليون دولار أمريكي، لدعم عمليات حماية الحدود الليبية، وعمل حرس الحدود. وقال الاتحاد في بيان، نقلته وكالة «أسوشييتيد برس» الأمريكية، إن المبالغ المالية ستمنح لتعزيز عمل برنامح الحد من تدفق اللاجئين من سواحل ليبيا إلى أوروبا.
وأضاف: «أن إيطاليا ستتولى تنفيذ برنامج حماية الحدود الليبية، نظراً لتدفق معظم المهاجرين الذين يغادرون ليبيا إلى حدودها». ووفق البرنامج، يتحمل الاتحاد الأوروبي دعم إيطاليا بكافة المعدات، وووسائل التدريب التي تعزز من تأمين السواحل الليبية، وتدعم عمل قوات حرس الحدود.
وفي تصريحات للوكالة الأمريكية، علقت الممثلة العليا لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فديريكا موغيريني، على المنحة الأوروبية لليبيا قائلة: «في حين تستمر مساعي الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، سيستمر الاتحاد أيضاً في مساعدة السلطات الليبية من أجل تعزيز قدرتها على معالجة تدفقات الهجرة، وإنقاذ المهاجرين، والتأكد من احترام حقوق الإنسان، ومكافحة شبكات التهريب».
الحكومة الإيطالية تصدر مرسوماً يقضي بإرسال سفن عسكرية و53 مليون دولار منحة من الاتحاد الأوروبي لحماية الحدود
حسن سلمان – وكالات