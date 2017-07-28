﻿السراج ينفي موافقته على دخول قوات إيطالية إلى المياه الليبية ويقول إن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه

تونس – «القدس العربي»: نفى رئيس حكومة «الوفاق الوطني» الليبية فايز السراج ما ذكرته وسائل إعلام إيطالية ‏حول موافقته على دخول قوات إيطالية مدعومة بمقاتلات عسكرية إلى المياه الإقليمية ‏الليبية.‏

وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، واطلعت عليه «القدس ‏العربي»: «إن ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الإيطالية هو استكمال برنامج دعم خفر ‏السواحل بالتدريب والتجهيز بقدرات تسليحية ومعدات تمكنه من إنقاذ حياة المهاجرين، ‏ومواجهة المنظمات الإجرامية التي تقف وراء الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب، ‏إضافة إلى دعم حرس الحدود وتزويدنا بمنظومة إلكترونية لتأمين ومراقبة الحدود ‏الجنوبية».‏

وتابع السراج: «نؤكد من جديد أن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولدينا ‏الشجاعة أن نعلن كل خطوة نتخذها، وندافع عنها إذا رأينا أنها تخدم مصلحة الوطن، ‏وليس لدينا ما نخفيه».‏

وكانت وسائل إعلام إيطالية أشارت إلى أن روما تلقت طلباً من السراج يتضمن دعوة ‏القوات البحرية الإيطالية للتعاون مع حكومته لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى الحكومة الإيطالية قررت إرسال سفن حربية وأخرى متخصصة بالإنقاذ ‏وعدد من المقاتلات وطائرات بدون طيار للقيام بدوريات في لمياه الليبية وتقديم الدعم ‏لخفر السواحل الليبي. ‏

وقال السراج: «هذه المزاعم عارية عن الصحة، وتدخل ضمن محاولات التشويش على ‏ما تم إنجازوه في لقاء باريس من تفاهمات تساهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء ‏مرحلة المساومات والمناكفات والفوضى».‏

وأضاف: «آن لبعض الأصوات والأقلام أن تكف عن العبث وأن ترتفع إلى مستوى ‏المسؤولية الوطنية وأن تتقي الله وترعى مصلحة الوطن»، داعياً الليبيين إلى الوقوف ‏صفّاً واحداً والانطلاق للمرحلة الجديدة التي «بدأت نحو المصالحة والبناء».‏

وكان السراج وقّع مع قائد الجيش الجنرال خليفة حفتر خلال «لقاء باريس» الأخير اتفاقا ‏سياسيا يقضي بوقف إطلاق النار والالتزام بحل سياسي للأزمة القائم في البلاد وإطلاق ‏حوار شامل يشمل جميع الأطراف الليبية، بما فيها مجلسا النواب والدولة، إضافة إلى ‏إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن.‏

وأصدر مجلس الوزراء الإيطالي، أمس الجمعة، مرسوماً يقضي بإرسال بعثة عسكرية بحرية إلى المياه الإقليمية الليبية ‏لدعم حرس السواحل المحلية، وفق ما نقله التلفزيون الإيطالي الحكومي. وذكر التقرير التلفزيوني، أن «جلسة مجلس ‏الوزراء أمس أصدرت المرسوم الذي ينص على إرسال بعثة عسكرية تضم سفناً إيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية ‏لدعم عمل خفر السواحل المحلية».‏

وتتمثل مهمة البعثة الإيطالية، في «المساعدة على التحكم في تدفقات الهجرة من خلال وقف قوارب المهربين، وإعادة ‏المهاجرين إلى البر الليبي». ونقل عن رئيس الحكومة باولو جينتيلوني، قوله لدى خروجه من الجلسة: «ما صادقنا عليه ‏ليس أكثر ولا أقل مما طلبته منا الحكومة الليبية في طرابلس».‏

وأوضح أن «المرسوم هو خطوة إلى الأمام للمساهمة في تعزيز قدرة السلطات الليبية على مكافحة المهربين وتعزيز ‏القدرة على رقابة الأرض والحدود، وهذا جزء من مسيرة بسط الاستقرار في ليبيا».‏‎‏ وأشار التقرير، إلى أن «المرسوم ‏يحتوي أيضاً على قواعد الاشتباك، والحماية للجنود المشاركين في العملية مع سفينة قيادة واحدة على الأقل، وسفن ‏أخرى خفيفة(لم يحدد عددها)».‏

ومن المقرر أن يعرض المرسوم على البرلمان، الثلاثاء المقبل، للمصادقة التي لا يبدو أنها ستلاقي معارضة، وفق ‏تصريحات قادة الكتل البرلمانية. وفي حال المصادقة على المرسوم برلمانياً، فستبدأ البعثة عملها في غضون سبعة أيام، ‏حيث ستنتقل السفن المكلفة إلى داخل المياه الليبية، وفق الإجراءات الدستورية. ‏

وفي سياق مشترك أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، تخصيص 53 مليون دولار أمريكي، لدعم عمليات حماية الحدود الليبية، وعمل ‏حرس الحدود. وقال الاتحاد في بيان، نقلته وكالة «أسوشييتيد برس» الأمريكية، إن المبالغ المالية ستمنح لتعزيز عمل برنامح ‏الحد من تدفق اللاجئين من سواحل ليبيا إلى أوروبا. ‏

وأضاف: «أن إيطاليا ستتولى تنفيذ برنامج حماية الحدود الليبية، نظراً لتدفق معظم المهاجرين الذين يغادرون ليبيا إلى ‏حدودها». ووفق البرنامج، يتحمل الاتحاد الأوروبي دعم إيطاليا بكافة المعدات، وووسائل التدريب التي تعزز من تأمين ‏السواحل الليبية، وتدعم عمل قوات حرس الحدود. ‏

وفي تصريحات للوكالة الأمريكية، علقت الممثلة العليا لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فديريكا ‏موغيريني، على المنحة الأوروبية لليبيا قائلة: «في حين تستمر مساعي الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إنهاء الأزمة ‏السياسية في ليبيا، سيستمر الاتحاد أيضاً في مساعدة السلطات الليبية من أجل تعزيز قدرتها على معالجة تدفقات الهجرة، ‏وإنقاذ المهاجرين، والتأكد من احترام حقوق الإنسان، ومكافحة شبكات التهريب». ‏