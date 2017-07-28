﻿مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري: دول الحصار تسعى للتحكم في قراراتنا السياسة الخارجية

الدوحة ـ «القدس العربي» ووكالات: أكد الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي بدولة قطر أن الدول التي تفرض حصارا على دولة قطر، تسعى عبر الأزمة القائمة إلى التحكم في قرارات الدولة فيما يتعلق بسياساتها الخارجية.

واتهم في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس»، كلاً من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بمحاولة مصادرة قرارات قطر المتعلقة بالسياسة الخارجية، وهو ما لن تقبله الدوحة على الإطلاق، على حد قوله.

وأضاف أن اللائحة الجديدة التي نشرتها الدول الأربع مؤخرا والتي تضم أفرادا وكيانات اتهمتها بالإرهاب والزعم بارتباطها بقطر تعد من بين الأمور التي «لا تزال تعرقل حل الأزمة»، مؤكدا انفتاح قطر على الحوار والمفاوضات بشرط رفع الحصار غير الشرعي كخطوة أولى في هذا الاتجاه.

وقال إن قطر لم تثر الأزمة « بل هم من أثاروها»، مشددا على أن رفع الحصار غير الشرعي هو أمر غير قابل للتفاوض في حين لا مشكلة لدينا في مناقشة جميع الأمور بشكل صريح، طالما أن ذلك لا يتعلق بسيادتنا واستقلاليتنا.

وجدد التأكيد على رفض دولة قطر الاتهامات الموجهة إليها من قبل دول الحصار بدعم مجموعات إرهابية، قائلا: «نحن لا ندعم الإرهاب بأي طريقة على الإطلاق، هذا الاتهام باطل، بل نقوم بعكس ذلك تماما، وفعليا نقوم بأكثر مما يقومون به هم في مجال محاربة الإرهاب».

وأشار آل ثاني إلى أن الاتفاق الثنائي الذي وقعته الدوحة وواشنطن منتصف الشهر الحالي بشأن محاربة تمويل الإرهاب، هو الأول من نوعه بين البلدين حيث يضع معايير دولية جديدة لهذا التعاون في مواجهة الإرهاب، منوها في هذا الصدد بالخطوات التي اتخذتها الدوحة في الماضي في هذا السياق كالمشاريع التعليمية العديدة التي تدعمها حول العالم والتي تخلق «بيئة غير ملائمة للفكر المتطرف»، بالإضافة إلى مشاركة الدوحة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة» في العراق وسوريا.

كما نوّه مدير مكتب الاتصال الحكومي بالعلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة، لافتا إلى أنه كان في بداية الأزمة من الممكن تفسير بعض الرسائل الموجهة من واشنطن على أنها بمثابة دعم لدول الحصار، إلا أن اتباع وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين نهجا أكثر فهما للأزمة عدل الأمور.

وأكد أن «قطر تملك دعم الولايات المتحدة» مقرا بأنه «في بداية الأزمة (…) كان من الممكن تفسير بعض الرسائل» الموجهة من واشنطن على أنها بمثابة دعم للرياض، حليفتها الاستراتيجية.

وفيما علا صوت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد قطر، اتبعت وزارتا الدفاع والخارجية نهجا أكثر تصالحا تجاه الدولة التي تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط. وأكد الشيخ سيف كذلك أن لدى الدوحة «أدلة» على أن الإمارات تقف خلف اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، حيث نشرت تصريحات أصرت الدوحة على أنها كاذبة نسبت إلى الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال إن الامارات هي «الدولة الأولى المتورطة في هذه الحادثة وهي الأولى التي استفادت منها» مؤكدا «لقد حددنا الأرقام وعناوين بروتوكول الانترنت والكيانات المتورطة» في عملية الاختراق.

وفي ما يتعلق بمطالب إغلاق الجزيرة، قال «هذا الطلب ليس بجديد، ولكنه خطوة لن نفكر فيها أبدا».

وأكد أن لدى الدوحة أدلة على أن الإمارات تقف خلف جريمة اختراق الموقع الالكتروني لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، ونشر تصريحات كاذبة نسبت إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشددا على أن الامارات هي الدولة الأولى المتورطة في هذه الجريمة، وهي الأولى التي استفادت منها. وبخصوص ما يتعلق بمطلب دول الحصار إغلاق قناة الجزيرة، أوضح أن «هذا الطلب ليس بجديد، ولكنه خطوة لن نفكر فيها أبدا».

إلى ذلك، قالت الخارجية المصرية، أمس الجمعة، إن «اجتماع الدول العربية المقاطعة لقطر، في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم السبت وغدا الأحد يعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من قطر».

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن «وزير الخارجية المصرية سامح شكري، يتوجه اليوم السبت إلى المنامة؛ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية كل من القاهرة والسعودية والبحرين، والإمارات، المقرر عقده في المنامة يومي 29 و30 تموز/ يوليو الحالي».

وأوضح أن «مشاركة شكري في اجتماع الرباعي العربي تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم بالقاهرة في 5 تموز/يوليو الحالي، بأن يعقدوا اجتماعهم التشاوري اللاحق في البحرين نهاية الشهر الحالي».

وأشار البيان، إلى أن «الاجتماع يعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من قطر، وتقييم مستجدات الوضع ومدى التزام الدوحة بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع».

وعقد الاجتماع الأول بين الدول المقاطعة في القاهرة، يوم 5 تموز/يوليو الحالي، وأسفر عن توجيه تحذيرات لقطر، دون تبني خطوات تصعيدية واضحة ضدها.

وفي 5 حزيران/ يونيو الماضي، بدأت الأزمة الخليجية، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بـ»دعم الإرهاب»، وهو ما نفته الأخيرة.

وفي 22 حزيران/يونيو الماضي، قدمت الدول الأربع لقطر قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.

المطالب المقدمة لاقت رفضا من الدوحة التي قالت إنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».